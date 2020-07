DOSTA JE VIŠE GAŽENJA PO LUNI: Đoganijeva se osilila, došlo je vreme za OVO! Iskreno i o OČUHU ANDREJU!

Luna Đogani shvatila je ko joj je prijatelj, a ko ne i više nikome neće dozvoliti da je gazi.

Pobednica "druge Zadruge" pričala je upravo o tome, ali i o spornom odnosu sa očuhom Andrejem Atijasom.

"Šta su sve pisali o meni muka mi je. Dosta je više pljuvanja i gaženja po Luni, bilo ga je i previše. Došlo je vreme da neke stvari dođu u red", rekla je Luna.

"Bila je to sporna rečenica, ja nisam rekla pipkanje nego zivkanje, ali je ispalo kao da sam rekla pipkanje. To je katastrofa. Andrej i ja samo uvek imali savršen odnos, on mene gleda kao na svoje dete i mnogo mi je žao što se naš odnos doveo u pitanje", otkrila je ona u "DeToxic".

