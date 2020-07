SNIMALI JE 30 GODINA, RETKO JE BILA ZADOVOLJNA IZGLEDOM: Niko nije znao ovo o Dakićevoj, sad poslala VAŽNU PORUKU ŽENAMA

Snežana Dakić objavila je svoje fotografije u kupaćem kostimu, pa napisala poruku kojom je inspirisala žene.

Ona je otkrila da nije uvek zadovoljna svojim izgledom, kao i da se fotografije razlikuju od realnosti.

"Kada je Bog stvarao čoveka i njegove asimetričnosti, nije planirao instagram i fotogeničnost. Golo oko drugačije percipira lepotu uživo, nego što je prenose fotografije i snimci. Iako gledam sebe snimljenu i slikanu već više od 30 godina i toliko puta sam morala da pregledam snimljene materijale i po više puta, ne bih li skratila i izvukla najvažnije i najzanimljivije delove, jako retko sam bila zadovoljna kako sam izgledala. Često sam slikana sa profesionalnom šminkom i u ogledalu izgledala besprekorno, ali kamera to vidi drugačije, a fotoaparat i telefon beleži senke i nabore koje golo oko uopšte ne vidi. Čista tortura gledati stalno svoj lik. Ali stvaran. Ne mislim na one koji se dive svojoj fotošopiranosti. To je druga tema. To je predstava, iluzija, varka, a ne stvarnost. Jer kad gledaš sebe, zapadne ti za oko sve sto drugi uopšte ne vide", napisala je Dakićeva na Instagramu i dodala:

"I sva prirodnost i nenašminkanost koja uživo pleni, fotografisana i snimljena nije tako lepa. Zato su verovatno, mlade devojke opterećene šminkanjem i određenim pozama koje su fotogenične, a starije ne vole da se slikaju ili su ovisnici o filterima i retuširanju, a i teško je odoleti idealizaciji i ulepšavanju. Naročito kad je na dohvat ruke. U svakom slučaju, diktat digitalizacije, društvenih mreža i onlajn je strasno opterećenje života, koje guta i uvlači, a potom opterećuje, a da najveći broj ljudi toga nije ni svestan. Pa, onda, žive život sa Instagrama, a ne iz stvarnosti. A posledično, posmatrači se iskompleksiraju što i njima nija toliko dobro u zivotu. Teška priča. Ali nešto je i u atmosferi, a ne samo u ljudima, iako Instagrameri vise lajkuju osobe i njihovu “lepotu".

