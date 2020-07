MILICA KEMEZ ODLUČILA DA RASKRINKA MARKA: Ispričala sve što zna o njegovoj BURNOJ prošlosti i imala poruku za LUNU

Milica Kemez, koja nije bila u najboljim odnosima sa Markom Miljkovićem, drugoplasiranog u Zadruzu 3, otkrila šta zna o njegovoj prošlosti.

"Što se tiče Marka Miljkovića, on je imao turbulentnu prošlost, što se tiče toga da se lečio od nečega, ne znam, bila je neka priča, pa su to potpuno pogrešno povezali. Ja sam čula za tu devojku, što je on i potvrdio, ja sam želela kao Jelenin iskren prijatelj da joj kažem da sam čula sve i svašta loše o Marku iz proverenih informacija, ona je to zloupotrebila protiv mene. Ja sam sa njegovom bivšom devojkom dobra drugarica. To se igrom slučaja iznelo javno, mene njegov život ne interesuje, ja mu želim svu sreću sa Lunom", objasnila je Milica.

