ĐANIJU ŽENA ZA ROĐENDAN PRIREDILA ŠOU U LUKS VIKENDICI NA SAVI! 24 godine su zajedno, a vole se kao prvog DANA! (FOTO)

Radiša Trajković Đani trenutno sa porodicom provodi vreme u luksuznoj vikendici na Savi, gde ga je žena Slađa i iznenadila povodom 48. rođendana. Kako se navodi, tačno u ponoć bilo je vatrometa, a najuža porodica i prve komšije počastile su se ukusnom tortom.

"Uvek je spremna da me iznenadi, najbolja žena na svetu... Prijatno sam iznenađen. U ponoć sam poželeo zdravlje i sreću mojoj porodici. Moja žena je luda, stvarno se nisam nadao. Tu su večeras moji najbliži i ja sam mnogo srećan. Biće provoda, ako Bog da, samo da prođe sve ovo", rekao je Đani.

"Malo, skromno, ali od srca... 24 godine smo zajedno, sledeće godine 25, pravimo svadbu. Kod nas je sve isto kao prvog dana, valjda smo se našli, ne znam. Kaže on: 'Nemoj da ti pada na pamet, neću da slavim rođendan, slaviću 50. rođendan, nije situacija'. Tu smo samo mi, deca, snaje, ćerka, prve komšije... Kod nas ima još razloga za slavlje, biću baba u decembru. Ne nedostaje nam more, evo ga more ovde. Imamo dva bazena. Najromantičnije iznenađenje mi je priredio za goišnjicu braka. Ja sam bila sa drugaricom Vanesom ovde, igrale smo karte, i ja sam krenula dole i videla šampanjac, vatromet, to je prvi put da sam zaboravila na godišnjcu", ispričala je Slađa, a njihova ćerka Sofija poručila je da će žurka trajati do zore - poznajući njih.

