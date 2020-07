IVA OTKRILA SVE O ODNOSU SA SUKIJEM I SNIMKU KOJI MU JE SLALA! Pravdala se da nije sponzoruša: Evo kako su se UPOZNALI!

Iva Grgurić je komentarisala snimke koje je slala Sukiju pred "Zadrugu", a rekla je da tad nije više bila sponzoruša i kakve veze ima Suki sa njenom operacijom zuba.

foto: Printscreen

"Kakve to veze ima da sam ja sponzoruša, ako sam upoznala dobrostojećeg momka? Njegov drug je imao ordinaciju za zube i on me je samo spojio."

Milan je pitao Ivu za njen posao na Zrću i da li postoje neki kompromitujući snimci.

"Radila sam kao hostesa. Ne znam da li postoje ikakvi snimaci koji bi me kompromitovali" rekla je Iva.

foto: Printscreen

Kurir.rs / M.M.

Kurir