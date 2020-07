SLOBA RADANOVIĆ KOMENTARISAO IVU GRGURIĆ: O pobednici misli OVO, a evo da li ulazi u Zadrugu 4! Otkrio SVE

Pevač Sloba Radanović je komentarisao svoj ulazak u "Zadrugu 3" kada je bio gost na žurki, a onda dao svoj sud o pobednici Ivi Grgurić.

foto: Printscreen/Premijera

"Drago mi je da sam ostavio takav utisak. Bio sam raspoložen, pevalo mi se to veče. Nisam imao nikakvih neprijatnih situacija. Ja sam i ušao da vam ulepšam to veče" rekao je Sloba.

Sloba je prokomentarisao i navode da je moguće da se pojavi u novoj sezoni "Zadruge", kao i kakvi su učesnici bili u tek završenoj sezoni najgledanijeg rijalitija na ovim prostorima.

"Ne planiram stvarno, mislim da sam previše toga ostavio u rijalitiju. Bilo je dobrih ljudi, ne treba suditi nikome, tamo je druga dimenzija. Ne treba nikom ništa zamerati. Ti, Fića, Janjuš ste me često nasmejali. Bilo je dosta lepih devojaka, Iva je dobar čovek, bila je loša po sebe, ali prema ostalima je bila dobra" rekao je Sloba.

Slobu je izneo mišljenje o situaciji u kojoj se našao Marko Janjušević Janjuš, s obzirom da je Sloba imao slično iskustvo u riijalitiju.

"Nezahvalno je to komentarisati, ni ja nisam voleo da mi neko sudi. Ja sam to radio sebi, i on je to uradio sebi" rekao je Sloba.

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs / M.M.

Kurir