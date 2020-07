OTKRIVENA TAJNA ČUVANA 40 GODINA! Kad jedna reč pokvari PRIJATELJSTVO za sva vremena: Evo šta se desilo Lokici i Čoli!

Leposava Stefanović, poznatija kao Lokica, sa plesnom grupom "Lokice" bila je izuzetno popularna sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka, kada su nastupale zajedno sa jednom od najvećih zvezda na Balkanu Zdravkom Čolićem.

Lokica i Čola su bili veliki prijatelji i ne samo da su zajedno sarađivali već su bili kao brati i sestra. Lokica je naglašavala da popularnog pevača gleda kao rođenog brata. Međutim, samo jedna rečenica prekinula je dugogodišnju saradnju i druženje.

Naime, Čola se uvredio kada je Lokica rekla da nije talentovan za igru. Kada se vratio iz vojske, gde je otišao 1978, prestao je da priča sa njom, a ona je u više navrata istakla koliko joj je žao zbog toga.

"Nakon te izjave je prestalo naše prijateljstvo. Morala sam to da kažem jer je Rica tražio. Žao mi je. Nikad ne govorim ružne stvari o ljudima. Objasnila sam samo da on nema talenat za igru, a vežbanjem smo napravili rezultat. Naučio je da igra. Volela bih da se pomirimo zbog njegovih ćerki i žene. Imam i ja sad unuku. Možda je to bila neka sujeta", rekla je Lokica medijima svojevremeno.

