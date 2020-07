SRUŠENA RODNA KUĆA STANIŠE STOŠIĆA: Žena legendarnog pevača otkrila šta stoji iza toga! Nije joj lako!

Rodna kuća slavnog vranjskog pevača Staniše Stošića, u selu Vrbovo, srušena je. Usled teške materijalne situacije, porodica je bila primorana da proda plac na kome se ona nalazila, a na tom mestu novi vlasnik zida svoj budući dom.

Posle smrti, Staniša je u centru Vranja dobio je trg sa svojim imenom i spomenik. Staniši je od države pripala nacionalna penzija, koja se dodeljuje uspešnim umetnicima i sportistima, ali koja nije nasledna. Koristio ju je samo tri meseca.

Rodno selo Stošića, nalazi se tik uz autoput, na petnaestak kilometara, idući od Hana prema Vranju. Meštani su veoma ponosni na svog najpoznatijeg stnovnika. I danas u Vrbovu žive Stanišini bliski rođaci. Jedan od njih je i njegov brat od ujaka Josif Stevanović, pravnik u penziji.

Detinjstva i odrastanja sa Stanišom Stošićem, on se rado seća. Kaže da je talenat za pevanje nasledio od dede po majci. Supruga Ljiljana nije u mogućnostio da radi jer mora da brine o jednom sinu koji je dete sa posebnim potrebama i da pomaže drugom koji je student. Stanišina udovica kaže da je morala da proda kuću jer joj je to bila jedina šansa da dođe do nekih para, kako bi pomogla deci.

"Ja sam veoma zahvalna Vranju i Vranjancima što su Staniši podigli spomenik, koji je simbol onoga što je on radio i za šta se zalagao. Nisam bila u situaciji da tu nešto ulažem, niti upoznata da postoji ideja da se ta kuća pretvori u muzej. Da su prilike bile drugačije, kuća je svakako mogla da se preuredi u muzej. To bi zaista bila za nas velika čast. Imala sam ja mnogo toga što je Staniša dobijao i osvajao, ono čime bi se to opremilo. Mnoge nagrade, priznanja, nosači zvuka, sve je to moglo da se smesti u muzej. Sigurno bi i meštani to pripomogli i održavali", kaže Ljiljana.

