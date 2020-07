JEDVA SE IZVUKAO! Oglasio se Miljan nakon BORBE sa koronom: Pušten iz bolnice, a evo kako se sada OSEĆA!

Bivši zadrugar Miljan Vračević prethodnih dana borio se sa koronavirusom, a koliko je njegovo stanje ozbiljno govori i činjenica da je u Zemunsku bolnicu primljen u jako lošem stanju nakon čega je odmah stavljen na kiseonik. Vračević je danas otpušten iz bolnice, a onda se oglasio pa otkrio kako se oseća.

"Sada se osećam mnogo bolje i pušten sam iz bolnice. Ja sam pokušao to da rešim na nogama i na jednoj privatnoj klinici na Vračaru, gde su me maltene doveli do umiranja. Ljudi (medicinsko osoblje u Zemunskoj bolnici) su me izvukli, bio sam u jako teškom stanju, bio sam osam dana u bolnici. Ljudi su se maksimalno potrudili oko mene, kao i oko svih pacijenata. Ovde mi je rođeno četvoro dece, a mogu slobodno reći da sam i ja ponovo rođen u Zemunskoj bolnici, jer su me oni ovde bukvalno spasili" rekao je Miljan Vračević.

Vračević je istakao da ogromnu zahvalnost duguje celokupnom osoblju Zemunske bolnice i da se zahvaljujući njima danas vraća svojoj kući gde će provesti narednih 14 dana.

"Svaka čast svima na požrtvovanosti, na smenama, sve u bolnici funkcioniše savršeno, hrana je odlična, ma sve... Na te neke stvari nisam obraćao pažnju, iako radim tu, ali sada vidim kako se lavoski svi oni bore za pacijente. Ponosan sam što tu radim 18 godina i mogu reći da sam ponovo rođen. Sada se osećam mnogo bolje i pušten sam kući i biću u kućnoj izolaciji 14 dana. Onda radim opet testove i to je to" otkrio je Vračević.

foto: Instagram Printscreen

Kurir.rs / Pink.rs / M.M.

Kurir