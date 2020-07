ON ŽIVI KOD MENE, A MILJANA DOLAZI DA GA VIĐA: Marija Kulić otkrila ISTINU o odrastanju malog Željka, pa šokirala mnoge!

Željko Kulić, Miljanin sin, juče je proslavio drugi rođendan, te je tim povodom Marija Kulić otkrila nešto što je zapanjilo mnoge.

Naime, prema njenom priznanju, unuk živi sa njom, dok ga majka posećuje.

"Željko živi kod mene. Siniša i ja smo ga vodili na more. Najviše smo išli zbog njega. On se toliko radovao, toliko mu je bilo lepo... Uopšte nije zahtevno dete. Poslušan je, dobar, miran. On ima ustaljene navike, a sa takvim detetom ne možeš da imaš problem" ispričala je ponosna baka.

"Miljana dolazi ovde. Viđa ga. Dolazi svakodnevno, ali Željko živi sa nama. Ja sam sigurnija kad je on kod mene" dodala je Marija, da bi se potom osvrnula na sumnje svoje ćerke da je ponovo u drugom stanju.

"Meni nije rekla da sumnja na tako nešto. To je njen problem. Već sam rekla da može da rađa dece koliko god hoće, a ja ću da čuvam Željka, i to je to sa moje strane prema njoj. Što se ostalog tiče, smatram da se ona nije pokazala baš u nekom idealnom smislu da bi mogla da ima više dece. Mislim da je za nju dovoljno ovo jedno. Kako će ona dalje i šta će, moju pomoć više nije zaslužila niti na mene može da se osloni."

