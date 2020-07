JA SAM PONOSAN KONOBAR, NE ZNAM KOJE JE ON ŠKOLE ZAVRŠIO: Lepi Mića brutalno isprozivao Kristijana, nije mu ostao DUŽAN!

Bivši zadrugarLepi Mića je odlučio da još jednom odgovori na prozivke Kristijana Golubovića.

"Ja sam Srbin i ne znam šta mu to znači. Da, ja sam sa ponosom konobar, završio sam ugostiteljsku školu, četvrti stepen. Radio sam kao konobar osam godina. Ja sam Srbin iz Bosne. Ne znam, možda gospodinu smeta što sam iz Bosne. Ja ga ne spominjem, ne vidim razlog zašto u svakom javnom eksponiranju mora da me proziva. Ja sam čak rekao i da on ima snagu da privuče masu, ljudi ga prate i to je stvar koja je dobra. On nikada nije našao za shodno da me pohvali, već pokušava da me ponizi. Ne znam koje je on škole završio, ali neka mi objasni šta to znači "Bosanski kelner" rekao je Mića.

"Svi ti koji misle da se ja nekoga bojim, grdno se varaju. Ne bojim se nikoga. Ja imam moj miran život i ne zanima me šta rade. Najlakše je prozivati mene, bez dokaza. Lepi Mića se nikoga ne boji" dodao je Mića.

foto: Printscreen

Kurir.rs / M.M.

Kurir