SKANDALI MU UMALO DOŠLI GLAVE! BAKA PRASE: Bio sam na robiji 15 dana!

Bogan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, ponovo je postao aktivan na Instagramu i Jutjubu, a sad tvrdi da je bio 15 dana u zatvoru,. Baka je prošlog meseca odlučio da se povuče, pa je obrisao sav sadržaj sa Instagrama kada su ga optužili da je bio s maloletnicom. Iako se tada branio da nije znao da devojka ima ispod 18 godina i da je prevaren, sponzori su mu okrenuli leđa. Bogdan se juče oglasio novim videom pod nazivom "Petnaest dana pakla u zatvoru". On je ispričao da su mu navodno "ljudi banuli na gajbu, priveli ga i pretukli". U snimku, paralelno s njegovim obraćanjem pratiocima, jutjuber pušta snimke navodne rekonstrukcije događaja kao parodiju, a sudiju i policiju glume njegovi saradnici. - Vreme je da vam kažem zašto me nije bilo 15 dana na sceni. Verujem da ste mislili da se povlačim. Iskreno, nisam razmišljao o povlačenju, jednostavno sam morao zbog nekih stvari i nije bilo do mene. Svih 15 dana nisam snimao i povukao sam slike jer nisam znao koji će biti ishod svega što se dešava, tako da sam bio u fazonu - ako se nešto desi, da budemo pripremljeni za to. Bio sam u zatvoru 15 dana zbog svega ovoga što se izdešavalo. Neko je otišao u tužilaštvo i podneo građansku prijavu protiv mene, a tužilaštvo je bilo u obavezi da to proveri i poslali su ljude po mene na ispitivanje - ispričao je Baka.

foto: Ana Paunković

On je zatim okrenuo celu situaciju na šalu, pa je rekao da će pokazati i kako je to izgledalo, puštajući snimak celog događaja koji je snimio u robijaškom odelu: - Kad su me odveli iz sobe za ispitivanje, bio sam u ćeliji dok sam čekao suđenje. Juče smo pozvali Bogdana s pitanjem da li su ga zbog afere s maloletnicom ispitivali nadležni organi, ali se on nije javljao na telefon, niti odgovarao na naše poruke. Međutim, ono što je najavio u svom klipu jeste da će u narednom periodu podići još veći "hajp", tačnije hvata zalet za nove poslovne planove. - Mislio sam prvo da podnesem tužbu, posle sam odlučio - šta da se zezam sa tim stvarima. Naravno, ljudi će reći "pa, naravno, to je zato što nisi imao zašto da tužiš", ali boli me k.... šta će ljudi da misle - poručio je Ilić.

Kurir/ N. Mijušković, Foto: Ana Paunković

Kurir