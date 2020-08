BOLOVI, MUKA, MALAKSALOST, KISEONIK! Prošla kroz pakao KORONE pa se posle 4 meseca vratila na Dnevnik

I eto... posle preležane korone, ponovo na poslu. Četiri meseca je prošlo, od poslednjeg pročitanog dnevnika... držite mi pesnice 🥰prvo nisam radila, čuvajući se da ne dobijem koronu i na tome hvala mom glavnom uredniku i direktoru, koji su bili uporni i sačuvali i mene i druge od zaraze... kažem namerno I DRUGE, zato sto sam se zarazila van radnog mesta i bilo bi više posledica da sam tih dana dolazila u televiziju...tako da smo bolovale samo moja ćerka i ja...nije bilo lako. Temperatura, bolovi, malaksalost... muka. Misliš.. korona se dešava nekom drugom. Ali- ne. Ležale smo, lečile se, merile temperaturu.. moj tata nam je na prozor donosio hranu...sve sve ali kada sam videla stotine sveže napunjenih boca s kiseonikom kako na Infektivnoj klinici tovare na kamione i razvoze dalje, na to nema šta da se kaže. Može samo jedno - da se čuvamo svi i da čuvamo sve oko nas. I koje znamo i koje ne znamo. Maske, maske, pranje ruku, možda je to postalo dosadno da se sluša, ali ne budimo prenosioci, ne budimo nemarni inicijatori nečije bolesti i nesreće nekog deteta koje će ostati bez roditelja, rodjaka, prijatelja... bolesti koja za neke može da bude kobna. Hvala svim lekarima, oni su pravi heroji! Hvala Domu zdravlja Vračar, hvala Infektivnoj klinici i hvala svima koji su nam u ovome pomogli. Hvala našim gledaocima, nadam se da ste uz Vaš #rts i.... GLEDAMO SE ♥️

