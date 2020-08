TANJU RODITELJI SAČUVALI OD DUŠANA: Pevačicini majka i otac nisu dali da proda kuću na Zvezdari

O tome da Dušan Jovančević, muž Tanje Savić, ima problematično ponašanje pisalo se i ranije, ali je ona uvek demantovala takve navode, tvrdeći da se njih dvoje vole i da je sve pod kontrolom. Da nije tako mogli smo da vidimo još 2014. kada se pevačica požalila javnosti da su je prevarili roditelji, majka Živana i otac Siniša, tako što su joj preoteli imovinu vrednu preko sto hiljada evra. O čemu se radilo?

Tanja je tada prvi put došla da živi u Srbiju iz Australija zajedno sa Dušanom i sinovima Maksimom i Đorđom i iznajmili su veliki stan u Beogradu. Na takav korak se odlučila jer je shvatila da će njena karijera propasti ako se ne vrati na ove prostore, mada se njen suprug protivio tome. Nekoliko nedelja po dolasku Savićeva se oglasila i ispričala da je u sukobu sa roditeljima, objasnivši razloge za to.

- Ja sam 2011. kupila kuću na Zvezdari i upisala je na očevo ime. Godinama sam pre toga davala mami pare da mi ih čuva, a kad smo kupili tu nekretninu dala sam im još 20 hiljada evra da je renoviraju. Sada kada je došlo vreme da meni novac treba, nisam mogla da dobijem odobrenje da mogu da prodam kuću - požalila se Tanja novinarima 2014. godine:

- Prevarili su me ljudi od kojih sam se tome najmanje nadala, i to me mnogo boli. Mi smo do prošle subote bili u dobrim odnosima, a onda se dogodio sukob preko kojeg ne mogu da predem. Otišla sam kod njih u Radinac da uzmem papire od kuce koju sam kupila jer hocu da je prodam. Otac nije hteo da mi ih da. Kuća na Zvezdari stoji prazna, a meni je daleko da tamo živim jer su mi se deca navikla na vrtić na Bežanijskoj kosi. Hoću da je prodam da ne bih više živela kao podstanar i plaćala ogromnu kiriju. Od tog novca bih kupila neku kućicu, deo bih uštedela, a deo poslala roditeljima, bez obzira na sve.

Zbog čega su se Tanjini roditelji protivili prodaji vredne kuće iz ove perspektive je svima jasno. I tada je njihova ćerka imala trzavice sa suprugom, često i zbog toga što on nije ništa radio. Povremeno je obavljao menadžerske poslove za Tanju, vozio je na nastupe, ali je to kratko trajalo. Dušan je godinama bio zavisnik od narkotika, zbog čega se čak i lečio u jednoj klinici u Beogradu, pa su pevačicini roditelji verovatno želeli da sačuvaju njenu imovinu i zato nisu dozvolili da se kuća proda 2014. Oni su se pomirili sa ćerkom posle nekoliko nedelja od javnog sukoba.

- Tanja je dobro dete i ona se jedva snalazi sa vama novinarima. Bila je ljuta i iznervirana i zato je pričala ono sve što je pričala. Došlo je do nesporazuma, ja njoj nikada ne bih oteo kuću, pa ona je moje dete, ja za njih radim i živim, kako mogu nešto da im uzmem. Ja volim kada oni imaju! Iskreno, kada sam pročitao u novinama šta je moja Tanja pričala i ja sam se naljutio i nismo se čuli ona i ja. Tvrdoglavi oboje, ali smo hvala bogu nedavno rešili problem, koji nam nije ni trebao, ali opet kažem, oboje tvrdoglavi, ona vuče na svoju stranu, a ja na svoju - rekao je tada Staniša.

Sada, dok prolazi kroz agoniju jer joj je suprug oteo decu i odveo ih u Australiju, Tanja boravi u porodičnoj kući u Radincu kod roditelja, s kojima je u odličnim odnosima. Pokušali smo da stupimo u kontakt s njom, ali nam se nije javila na pozive.

Propao mu biznis Jovančević u Australiji prima socijalnu pomoć Dušan Jovančević potiče iz imućne porodice koja je novac stekla nakon emigracije u Australiju, tačnije u grad Gold Cost. Njegovi roditelju su bili vlasnici motela, ali taj biznis je propao nekon što je Dušanu otac preminuo pre nekoliko godina. Od tada, prema našim saznanjima, Jovančević u Australiji prima socijalnu pomoć jer nema stalan posao. Dok je bio u braku sa Tanjom uglavnom ga ja ona finansirala jer je imala nastupe čak i dok je boravila s njim u Gold Costu.

