HEJ LUTKO, LAKO JE UŽIVATI DOK ČARLS SVE FINANSIRA Ćerku Dina Dvornika napali da je SPONZORUŠA, ona im žestoko odbrusila

Blogerku Elu Dvornik, ćerku pokojnog pevača Dina Dvornika, na društvenim mrežama su napali nakon što je objavila fotografiju sa odmora, gde su joj poručili da lagodno živi jer se bogato udala za Čarls Pirsa.

"Hej lutko, lako je uživati dok Čarls sve finansira. Dobro si se udala, svaka čast. Pre dan si objavila fotografiju ćerke u lepoj haljini i napisala da joj je cena samo 155 kuna. Tebi je to 'samo'. Ja imam tri devojčice, jednu od osam godina i bliznakinje od četiri godine. Moje nose prelepe haljine po 30 i 40 kuna. Zbog korone sam ostala bez posla, a suprug ima prosečnu platu tako da, dok platimo režije, hranu i najosnovnije, deci ne mogu ni sladoled kupiti", poruka je koju je Ella dobila u komentarima, a na koju nije ostala dužna.

"Ja bih samo prokomentarisala da mi je žao zbog vaše situacije. Mnogo pomažem porodicama koje su u i istoj, ako ne i goroj situaciji od vas, ali ne objavljujem po društvenim mrežama jer je to nešto što radim iz srca. Ali, isto tako ne priliči jednoj ženi da tako odjednom pomislite da druga žena nije sposobna da zaradi za odmor i da joj je potreban muškarac ili da se mora dobro udati. Ja sam jako sposobna da brinem za svoju porodicu i bez muškarca i tuđeg novca, i zaista puno radim i trudim se i zarađujem. Zato, mislim da je vaš komentar neprimeren i isto tako bih mogla biti neprimerena i reći vam 'što se vi niste dobro udali', ali baš kao i ja, to vam nije bio cilj - je l' tako? Jer imate druge razloge zbog kojih ste s muškarcem s kojim jeste. Pa iz ženske solidarnosti vas molim da se suzdržite takvih komentara ako ne znate o čemu pričate", odgovorila je Ela.

Podsetimo, Ela se udala prošle godine u februaru u Los Anđelesu za dugogodišnjeg izabranika Čarlsa Pirsa koji je 13 godina stariji od nje.

- Kada smo se Čarls i ja upoznali pre pet godina hteo je da me odvede u Vegas i da me tamo oženi. Nisam tada imala vizu, ali sam je sada dobila. Ima li boljeg načina da se proslavi ovaj srećan završetak s još jednim epskim srećnim početkom. Pokušavamo da organizujemo venčanje već tri godine otkako smo se verili, ali s obzirom na to da su naše porodice na dve suprotne strane Evrope, to je bilo zaista teško. Stoga smo učinili ono što činimo najbolje, kako bi Frenk Sinatra rekao, učinili smo to na naš način. Evo nas, samo nas dvoje, sada je i službeno. UPRAVO VENČANI! P.S. Balie volimo te (i ti si sada službena) - napisala je Ela tada, a par ima dve ćerke Bali i Rumi Len.

