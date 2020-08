DEVEDESETIH JE BIO MILJENIK I SLAMAO JE ŽENSKA SRCA! Pričali su da je zaljubljen u koleginicu, a onda se svega ODREKAO!

Dens grupa "Mag" devedeseth godina je harala scenom i bila jedna od popularnijih.

Pevač ove grupe, Daniel Bogdanović, bio je veliki miljenik pripadnica nežnijeg pola, važio za velikog zavodnika i imao je u to vreme brojne obožavateljke.

Danielu je u grupi “Mag” partnerka prvo bila Mari Mari, a posle nje Tijana Jeremić. Dok su nastupali zajedno, Daniel i Tijana su vešto od medija krili ima li među njima nešto više od prijateljstva. Ipak te priče su prestale raspadom grupe.

Na pitanje koliko mu se život promenio od raspada grupe „Mag”, odgovara:

"Odluku da se povučem iz javnog života doneo sam jer sam se zasitio bavljenja muzikom u formi tinejdž grupe, tako da sam se u to vreme preusmerio samo na autorski rad. Dakle, i dalje se bavim muzikom i radim ono što volim. Sada sam zreliji, pa je takva i moja muzika. Trenutno sam više posvećen svirkama i nastupima po lokalima. Sada sviram muziku uglavnom znatno drukčiju od one kojom sam se nekad bavio" poručio je on svojevremeno za "Pulsonline".

