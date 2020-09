LJUPKA POSLE INCIDENTA TVRDI ZA KURIR: Nisam oštetila vozila, ali sam njega POCEPALA! Dobio je PESNICU posred BRADE!

U ekskluzivnoj ispovesti za Kurir Ljupka Stević otkriva sve detalje incidenta, a dok priča o skandalu koji je napravila u naselju gde živi sa svojim sada već, kako kaže, bivšim partnerom D. S. plače.

Iako se pojavio snimak na kojem se vidi kako žena u istoj haljini u kakvoj je i ona noćas primljena na VMA buši gume na kolima bivšeg dečka, s kojim je, kako tvrdi, punih deset godina u vezi, ovoga puta je promenila ploču i priznala da ga je nokautirala, ali da mu nije oštetila vozila.

foto: Damir Dervišagić

"Imam podršku ljudi i putem društvenih mreža kao i prijatelja, svaka čast. Ja ne znam šta žena drugo da uradi kad je u nemogućnosti da spreči muškarca da je vara. On će da je vara, pa će da vara. Mene je zabolelo što ja nešto nahvatam i dobijem takve laži", rekla je na početku Ljupka, koja je otkrila da je stavila prisluškivač u njegov auto i tako otkrila da je vara.

1 / 8 Foto: Damir Dervišagić

Ona nam je ispričala i svoju verziju u kojoj tvrdi da nije ona ta koja mu je uništila kola.

"On na vrata, ja na vrata, čuli smo alarme od kola. Alarmi su se popalili svi. Ja siđem da vidim šta je. On, naravno, ostane tu zbog svoje bezbednosti. Čuli smo alarme i pomislili smo da nam neko obija auto. Meni je novac bio u autu, kada sam prišla, videla sam polomljen prozor, gurnula sam ruku kako bih uzela novac. On stoji i viče: "Gepek, gepek". Tada sam se posekla onako žestoko", opisala je Stevićeva.

"Nije on prošao nekažnjeno, ja sam malo robusna žena, dobio je on jedan onako... Neka sve žene znaju, dobio je pesnicu posred brade", rekla je Sevićka.

"Ja sam napravila kompletan skandal, nije za javnost pričati o tim stvarima, ja sam robusna žena, više se ponašam kao muškarac. Nije prošao nekažnjeno, neka sve žene znaju - dobio je pesnicu usred brade, nokautirala sam ga i to je to, ja sam potpuno protiv nasilja, ali ne mogu dalje da pričam. Kada se stavi tačka na to, reći ću pravu istinu. Nešto sam i prikrila. Uplovila sam u tu vezu sa mišlju da mu je stalo do mene, pored njega ja sam bila kraljica, on je meni rekao da će da me pusti da nađem svoju sreću ili će da se reši svega toga. On spava sam mnom, sve vreme smo zajedno. Kada kažemo sa oženjenim, ne možemo, ipak je on sa mnom. Dala sam mu pet godina, ja želim porodicu i svoj mir. Ja sam samo iskrena", rekla je Ljupka i zaključila:

1 / 8 Foto: Damir Dervišagić

"On mi isključivo nalazi mane, koliko god se sredim. Osećam već dva meseca da se tu nešto dešava, treba da se stavi tačka na tu priču, idemo dalje, da smo živi i zdravi. Prvi put puštam suzu, a mnogi će da me pljuju. Tom čoveku sam želela da rodim decu, ali naći će se neko drugi".

Kako pišu pojedini beogradski mediji, policija je navodno pevačici Ljupki oduzela pušku koja je tokom pretresa pronađena u njenom automobilu.

Kurir.rs/Lj.S.

Kurir