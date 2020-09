BEKUTA PRIZNALA DA LI ĆE SE UDATI: Ana u Sceniranju opisala život S MRKOM i kad joj je bilo TEŠKO! (KURIR TELEVIZIJA)

Ana Bekuta priredila je pravo boemsko veče gledaocima emisije "Sceniranje" na Kurir televiziji. Pevačica je gostovala kod voditeljke Vanje Camović, a sa sobom je povela i članove svog benda pa je otpevala i nekoliko hitova.

Ana je otkrila da svoj tradicionalni koncert u "sava centru" pomera za 7. decembar zbog situacije s koronom, a pričala je i o svojim kolegama i porodici. Nezaobilazna tema bila je i njena osmogodišnja veza s Milutinom Mrkonjićem Mrkom. Njoj su gledoci postavljali pitanja, a jedno od njih bilo je da li joj kuva kafu i sprema nešto od jela.

- On u kuhinju ne zalazi. Milutin uvek kaže da ga je majka naučila da samo jedna osoba može biti u kuhinji, voli da kaže da rad oplemenjuje posmatrača. Ja sam neko ko voli da mu ugađa, imamo mi naše rituale, jutarnja kafa uz koju najviše pričamo i pravimo planove. Jutro je naše doba - ispričala je Bekuta i dodala da nikada nije pomislila, a ni rekla "zašto se nismo sreli ranije".

- Sreli smo se kada je trebalo i kada smo bili spremni jedno za drugo. Meni je trebao oslonac u vidu takve figure kakav je on. Hvala vasioni što je Milutin tu. Već osam godina smo u ljubavi.

Pevačica je vratila sedam godina unazad kada je Mrka dao ostavku na poziciji ministra zbog nje.

- To su bila teška vremena za nas dvoje, negodovanje javnosti zapravo medija. Da bi zaustavio sve te priče, on je 2013. dao ostavku, otišao je na važan sastanak u svoju partiju, mislim da je bila rekonstrukcija Vlade. Ja sam na vestima čula da je dao ostavku. Nisam ulazila u to, verovala sam da će doneti pravu odluku za nas. Tako je i bilo. Tog momenta kada je dao ostavku ostavili su nas na miru. Ja sam bila kolateralna šteta jer su znali da ga najviše boli ako mene ubace u tekst. Posle ostavke su stali. Ljubav je pobedila. Milutin je taj koji je vukao važne poteze u našim životima i uvažavam njegovo mišljenje i o mom sinu, unucima. On zaista navija za sve nas i ima važne savete, pun je iskustva, pritom je dobronameran i svako od nas ga voli i uvažava. Ana je u "Sceniranju" otkrila da li će se udati za Mrku.

- Ne, neću se udati. Ne mogu biti venčanija za Milutina nego što sam sada.

Ona je progovorila i o predrasudama koje ljudi imaju o njihovoj vezi.

- Imaju predsrasude jer ne znaju ko smo. Kada nas upoznaju i shvate kako funkcionišemo kažu bože, ja nemam takvu ljubav, volela bih takvu osobu pored sebe. Mi smo se sreli u zrelim godinama, a često nam prilaze mladi, žene, koje kažu da im ulivamo nadu i veru u pravu ljubav. To je suština - ispričala je Ana i otkrila da razmišlja da napiše autobiografiju.

Njen izbor Ana Sofrenović bi mogla da me igra na filmu Na pitanje da li je imala ponudu da se snimi film o njemom životu, Ana je rekla da nije, ali je priznala koju glumicu bi volela da vidi u glavnoj ulozi ako bi se ikada snimalo takvo ostvarenje. - Mi imamo fenomenalnih glimica, ali bi moj izbor bio Ana Sofrenović. Ona lepo peva, ima energiju i mislim da bi mogla da iznese tu priču.

