KIJA KOCKAR BEZ DLAKE NA JEZIKU REKLA SVOJE: Čula šta je Vuk Mob pričao o njoj, pa ga ovako SPUSTILA!

Vuk Mob rekao je pojedinim zadrugarima da je imao avanturu sa Kristinom Kijom Kockar.

On je potvrdio ovim gradske priče, a video u kome to govori zadrugarima pušten je u okviru emisije “Gledanje snimaka.” On je otkrio čak i pojedinosti njihovog navodnog intimnog odnosa, pa dospeo u raspravu sa Kijinom majkom Nadicom.

foto: Printscreen/Premijera

Upravo zbog ovih Vukovih tvrdnji novinari su stupili u kontakt sa pevačicom kako bi čuli i njenu stranu priče. Ona je, međutim, demantovala repera.

"Ne zanima me šta Vuk priča. Neću da mu dajem reklamu, nebitan je lik. On je sad kao Miljana jer samo ona može tako nešto da smisli", rekla je Kija.

Kako je Vuk priznao i da je imao aferu sa pevačicom Teodorom Džehverović, novinari su i nju upitali za komentar ali je ona želela da ostane suzdržana.

foto: Printscreen/Ami G

Kurir.rs/K.Đ/Objektiv, Foto: Printscreen/Instagram

Kurir