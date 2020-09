KIJINA MAJKA ZAURLALA IZ PETNIH ŽILA! Vuk Mob izneo detalje o odnosu sa njenom ćerkom, Nadica skočila da je brani: Razočarao si me

Vuk Mob je pričao kako mu je Kija Kockar rekla da ga voli, i tražila odnose bez zaštite.

"Ja nisam hteo ništa da kažem, ali kada su upleli moju verenicu, ja sam morao da je zaštitim. Kija je meni rekla da me voli posle tri dana. Mi nismo imali odnose, i ja nisam osećao emocije", rekao je Vuk.

"Vuče, razočarao si me, i ne ulazim u vaše veze, ali mene dovodiš u tešku situaciju. Ti imaš svoju porodicu, a ona je slobodna. Zašto to ranije nisi pričao, ti si dvoličan. Trebao si na to da staviš tačku", rekla je Nadica.

