SELE SMO, PORIČALE I SHVATILE DA NEMAMO PROBLEM! Prija bacila karte na sto, otkrila sve o odnosu sa Anastasijom Ražnatović!

Pevačica Aleksandra Prijović se dotakla proslave svog rođendana i odnosa sa Anastasijom Ražnatović.

"Filip je došao u ponoć sa tortom i sa cvećem, tako me je iznenadio. Aleksandar je još mali, ja bih ga sigurno povela na žurku, ali ne zna on još ništa. Kum je uvek veseo, i kad mi slavimo i kad on slavi, uvek se lepo provedemo za pamćenje. Baš je bilo lepo", ispričala je Prija, pa se osvrnula na odnos sa Anastasijom, koja je takođe bila na njenom rođendanu:

"Da ne ulazim u priče jer bi trajalo pola sata, ali mi smo se družile jedno vreme, ali su neki ljudi koji su imali nešto oko toga da se mi porčkamo, mi se nismo posvađale nikad, nego neki ljudi šire priče, a kad smo mi sele i popričale, shvatile smo da mi nemamo nikakav problem. Ona je jako dobra i vaspitana devojka, sada se ponovo družimo, nju zaista vredi imati za prijatelja. Nekim drugim ljudima nije odgovaralo da se mi družimo", rekla je Aleksandra u emisiji "Premijera Vikend specijal":

