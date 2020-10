BILA SAM U KUĆI ZA POSMATRANJE! Romana Panić otvoreno o danima u zatvoru: Nisam znala da li sam živa, nisam mogla da VERUJEM!

Romana Panić dospela je u žižu javnosti kada je uhapšena u australijskom gradu Brizbejnu. Pevačica je sada u emisiji govorila kako joj je bilo u zatvoru i kako je sve izdržala.

"Turistički sam otišla u Australiju, trebala sam da se vratim brzo, ali sam odlučila da ostanem. Pokušala sam da produžim vizu i uspela. U tri dana se dešava to da 3. aprila sam bila u hotelskoj sobi, odjednom su se otvorila vrata. Tu su bila 2 detektiva i 4 policajca, ušli su u sobu, imali su nalog za pretres i počeo je pretres. Tu su nađeni neki dokazi vezani za krivično delo, ja sam to demantovala. Moj partner je pokušao da me zaštiti i branio me je. Nisu imali dovoljno dokaza, došli su sutradan i uhapsili su me. Uzeli su mi dokumenta i pasoš i ja sam posle sat vremena puštena uz papir da ne mogu da napustim zemlju i da ne mogu da mi izdaju drugi pasoš. Ja sam uhapšena i puštena posle sat vremena. Čim sam puštena, išla sam da se vidim sa advokatom. On mi je objasnio da treba da priznam krivicu. Oni mene optužuju za saučesništvo. To nije bilo teško delo, nisam imala neke optužnice. U poslednjih pola sata suđenja sve je krenulo po zlu, moja presuda je bila da imam 2 meseca zatvora i 2 godine uslovno. Ja sam 2. juna otišla u zatvor.", rekla je Romana pa nastavila:

"Nisam znala da li sam živa, nisam mogla da verujem. Ja sam otišla u "Kuću za posmatranje". Tu ima raznih ljudi. Oni tebe tu posmatraju koji si ti psihološki profil, da vide koji si profil. Mene su tu zadržali 7 dana. To je bilo teško za mene. Tu je temperatura 5 stepeni, ne možete da imate čarape, a sve je od metala. Oni traže da ti tu negde budeš psihički isprovociran. Posle toga, sam bila u "Brizben ženski korektivni centar", to je kao popravni dom. Tu je sve bilo čisto i toplo. Prva 22 dana su mi bila najteža, posle mi je bilo okej. Brinula sam o mojima", rekla je Romana.

"Sa partnerom sam komunicirala pismom. To je neverovatna emocija, to je jedini vid komunikacije sa nekim ko priča tvojim jezikom. Mojima nisam mogla da kažem, znam da bi se brinuli, htela sam da ih poštedim.", rekla je Romana u emisji "Amidži Šou".

