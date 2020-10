JA SAM SAMOSTALNA, ALI MI TREBA MUŠKARAC! Emina Jahović iskreno o BRAKU: Pevačica spremna da još jednom stane na ludi kamen!

Pevačica Emina Jahović bila je veoma uplašena zbog koronavirusa, a sada je otkrila da je sada situacija mnogo bolja.

"Dobro sam, bila sam u strahu od kovida, kao i svi, brlo je vrlo naporno, dosadno, depresivno u karantinu. Ali to je sa jedne strane, a sa druge strane, više sam se posvetila deci, to je bila dobra strana. Ali sav taj strah, paranoja to je bilo strašno", rekla je Emina.

Pevačica je otkrila da su njeni sinovi veoma emotivno vezani za nju i da najviše vole sa njom da se maze.

"Oni su i tatini sinovi, Mustafa je mnogo dobar otac. Za mene su vezani emotivno na drugi način, ja sam tu za uspavljivanje, za maženje, da ih masiram. Dok sam bila udata nekako smo se delili, a sada kad sam sama, moram da budem i dobar i loš policajac. Znam i da se naljutim, ali nisam dobra u tome", otkrila je Emina, a zatim podelila svoj emotivni status:

"Slobodna sam. Ja obožavam da imam nekog u svom životu. Nisam tip žene koja može da bude samostalna, ja jesam samostalna, ali mi treba muškarac. Ne znači da nemam udvarače, kojima ne dajem pristup. Ali ovo oko muzike i kozmetičke linije mi ne daje vremena da se zabavljam na taj način, ali to je dobro, jer kad sam zaljubljena mnogo sam posvećena tome."

Na pitanje da li bi se ponovo udala, ona je kao iz topa odgovorila da je spremna da još jednom stane na ludi kamen.

"Bih. Mi smo ljudi, i oporavljamo se od svega, imamo dobru moć regeneracije", istakla je pevačica u emisiji Premijera.

