ČOVEK IMA POREMEĆAJ LIČNOSTI: Tanju Savić muž UCENJUJE! Ili ćeš da budeš sa mnom i decom u Australiji, ili ostajem sam sa njima!

Tanja Savić već unazad mesecima prolazi kroz pravu golgotu nakon što joj je suprug odveo decu u Australij.

Kako je i sama pevačica pričala, zabranio joj svaki kontakt sa njima, a sada je otkrila i da je ucenjuje.

"On mene ucenjuje već duže vreme da se ja vratim njemu inače neću decu videti, do toga je došlo. Ja nemam avion da dođem u Australiju, pa sam ga pitala je l hoće on da dođe ovde sa decom, na šta je on mene bukvalno ucenio, ja imam i dokaz za to. Imam u porukama sve. Napisao mi je: 'Ili ćeš da budeš sa mnom, da budemo zajedno sa decom, ili ja ostajem sam u Australiji', tako da ja samo mogu da ostanem bez dece, ukoliko se ne pomirim sa njim. Jasno je kakav je to profil ljudi. Jako sebična osoba, narcis. Samo misli na sebe, uopšte ne misli na decu", rekla je Tanja za "IDJ", te objasnila zbog čega ne može u ovom trenutku da otputuje u Australiju.

"Otkazali su mi ovaj avion koji je bio zakazan za kraj oktobra. Međutim, postoji još neki let, preko Indonezije se leti, ali ja ne bih da rizikujem, jer je korona još uvek aktuelna, ne znam gde će me zatvoriti, gde će me držati u karantinu. Ne želim da ugrozim sebe, ja deci trebam zdrava i živa, a ne bolesna ili da mi se nešto dogodi, ne daj Bože. Jedini način sada da se borim za decu je isključivo ovaj - putem suda", kaže pevačica.

Tanja ne krije koliko je zabrinuta što trenutno nije sa decom, jer njen suprug i te kako utiče na njih.

"On apsolutno utiče na decu. To se vidi. S tim što ja znam kakav je on i olakšavajuća okolnost mi je ta da znam da ima dijagnozu. Čovek zaista ima dijagnozu. Ima poremećaj ličnosti. Jako je strašno da takav čovek ostaje kući sa decom i da ih čuva", iskrena je bila ona.

