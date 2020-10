NEĆU DA PRAVIM CIRKUS! LUNA JE TRUDNA 4 NEDELJE: Anabela priznaje šta se promenilo otkako je saznala za ćerkino DRUGO STANJE!

Luna Đogani objavila je putem društvenih mreža da je u drugom stanju, te da će se zajedno sa verenikom Markom Miljkovićem po prvi put ostvariti kao roditelj.

Majka Anabela na Instagramu joj je čestitala među prvima, pa otkrila i detalje trudnoće.

foto: Printscreen/Instagram

"Trudna je četiri nedelje. Bez veze mi je da oko toga sada pravimo cirkus, nemojte da me shvatite pogrešno… Ono što sam objavila na Instagramu – uradila sam to da ne bih morala svima ponaosob da objašnjavam. Prerano je praviti bilo kakav cirkus i iznositi detalje, a sto puta sam se javila na telefon od sinoć. Na Instagramu sam napisala ono što je sasvim normalno sada i u ovim okolnostima", rekla je Anabela i dodala:

"Presrećna sam i to je sasvim dovoljno, s obzirom na to da je zaista rani početak. Još nije ni na ultrazvuk otišla. Treba malo pustiti sve, vest je odjeknula, ona je to htela, nije htela da krije... Ništa se specijalno nije promenilo, sinoć smo saznali, a danas svako ima svoje obaveze, ne želimo da preterujemo. Znate i sami da, kao i na svakom početku, treba čovek malo da pusti da to sve ide svojim tokom."

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/K.Đ/24sedam

Kurir