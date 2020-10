ANASTASIJA OTKRILA DETALJE O SVOM ŽIVOTU! Evo zašto ne sme da bude NESTAŠNA, a onda spomenula sve o provodu sa Novakom Đokovićem

Pevačica Anastasija Ražnatović otkrila je mnogo detalja o svom životu, karijeri, ali i planovima.

- Nisam nešto zahtevna, ali najviše volim, kad su spotovi u pitanju da sve bude na vreme, ako kažu tad, onda da bude tad, da ne moram da čekam našminkana šest sati, volim da uradim sve u roku. Suzdržana sam, ne mogu da pričam stvari koje bih na primer pričala sa najboljom drugaricom i to je normalno. Ne mislim da svako treba da te poznaje - rekla je Anastasija, te je dodala da postoje ljudi sa javne scene koji joj nisu simpatični:

foto: Printscreen/Instagram

- Neko nam se ne sviđa, neko nam se sviđa i to je normalno, ne mogu da kažem da volim sve ljude, kad to nije tako. Postoje osobe koje su mi manje simpatične, ali ne mogu da kažem da nekom želim zlo. Fokusirana sam na sebe, na svoju porodicu, na dalju karijeru. Imala sam spremljen album, ali se svašta nešto izdešavalo, da ne pričam sad o tim negativnim temama i odlučila sam da izaberem neke druge pesme, dosta pesama je procurilo i nisam želela da nemam ekskluzivu.

foto: Damir Dervišagić

Ražnatovićeva je istakla da joj majka Ceca Ražnatović neretko pomaže u izboru pesama, ali i da ne prihvata svaku ponudu "na prvu loptu".

- Bez obzira što smo nas dve potpuno drugačiji muzički pravac, ona ume da oseti nešto što se meni dopada, nešto što je u mom stilu, slažemo se oko tih stvari... Ja stvarno biram, ne letim za svim i svačim što mi neko ponudi samo da budem aktuelna. Gledam da je nešto što meni priliči, što je lepo, što mogu sebi da prilagodim i dobro promislim. Ja sam svesna da sam sopstvenim izborom dovela do toga da budem pod budnim okom javnosti, sve je tu nekako na otvorenom. Ali neke stvari koje mogu da sačuvam za sebe uvek ću to uraditi - kaže ona.

Anastasija ističe da joj popularnost ponekad predstavlja i problem jer ne može da radi ono što rade sve devojke njenih godina.

- Ne mogu da živim kao anonimna devojka, jer ljudi me znaju. Moram da budem opreznija i pažljivija, ne mogu da izađem u grad sa drugaricama i da se napijem da ne znam gde mi je glava, a to u mojim godinama svi rade. Ja to sebi ne mogu da dozvolim, jer će neko da me slika da me snima i biće haos - rekla je Anastasija za Ekskluzivno. Nedavno su se pojavile priče da je Ražnatovićeva veoma bliska sa Novakom Đokovićem, što je pevačica oštro demantovala te je istakla da su takve priče užasne.

- To mi je baš užas. Bilo je mnogo takvih naslova, a najgore mi je što narod veruje i misle da ja to guram u novine. A nije baš tako. Pišu da bi se prodavalo, lupe svašta ne bi li se prodalo - rekla je Anastasija.

foto: Profimedia

