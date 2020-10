POSLE OVOGA ĆE SIMKE JURITI LJUPKU! Pevačica se čula sa generalom, a ovo je i nju potpuno IZNENADILO!

Ljupka Stević je pre mesec dana bila u žiži javnosti nakon što je demolirala automobil svog, sada već bivšeg partnera, generala Simića, nakon što ju je nakon deset godina emotivne veze prevario sa više mlađih devojaka.

Kako je poznato da se u ljubavi kolo sreće okreće, uvek se dešava da onaj kome je svejedno na kraju završi "jureći" drugu stranu.

Ljupka je sada izjavila da se čula sa Simketom, ali je istakla da ništa nije osetila tokom tog poziva.

"Poslednji put smo se čuli pre dva dana. U pitanju je papirologija. Čula sam se i sa advokatima. On me je zvao i pitao me je da li je sve okej. Najjače je što ja baš ništa tada nisam osetila, nisam imala apsolutno nikakav osećaj", rekla je ona za "IDJ TV".

