STRAH NA ESTRADI! KAKO KRIMINALCI UCENJUJU ZVEZDE: Dara, Maja i Senidah pobegle od Bube i Džale zbog estradne mafije!

Brojne estradne zvezde koje su imale vrlo uspešne karijere poslednjih godina počele su da sarađuju sa mladim autorima, poput sarajevskog dvojca Džale Brata i Bube Korelija, i to im je obezbedilo enormnu popularnost.

Međutim, primetno je da su neka velika imena raskinula saradnju s bosanskim reperima, ali o tome niko u javnosti nije govorio. U pitanju su Dara Bubamara, Maja Berović i slovenačka pevačica Senida Hajdarpašić, poznatija kao Senidah. Kako Kurir saznaje, poslovni raskid ove tri pevačice sa Džalom i Bubom usledio je zbog pritisaka da i one postanu deo estradne mafije!

Pranje para

Naime, javna je tajna da njih dvojica preko svoje produkcije peru ogromne svote novca čije poreklo je nepoznato, a sumnja se da iza toga stoji kriminalni milje. Navodno, prema našim saznanjima, Džala i Buba tražili su od Dare, Senide i Maje da ih zastupaju ljudi koji se predstavljaju kao producenti i menadžeri i da im oni ugovaraju nastupe širom Evrope. Prema informacijama do kojih smo došli, vrh te mafijaške družine je u Crnoj Gori. S obzirom na to da je ova priča poznata na estradi, da mnogi pevači znaju s kim Džala i Buba sarađuju i ko stoji iza njih, tako su ove tri pevačice pretpostavile o čemu se radi i odbile su njihov predlog. Zbog toga su njih dvojica odlučili da više ne sarađuju s njima, to jest da ne pišu pesme za Maju, Daru i Senidu.

Kada je Kurir objavio da je došlo do raskida saradnje između Bubamare i sarajevskog dvojca, ona se oglasila i rekla:

- Ma dosadile su svima više te Džala Bube, babe, ne bih o njima mnogo pričala, nebitni su - rekla je Dara za medije 2018. godine. Senida se, međutim, nije oglašavala, iako su mediji naširoko pisali o iznenadnom prekidu saradnje i prijateljstva između nje i dvojice repera. Jedino je Maja Berović demantovala da više nisu u dobrim odnosima, ali niko od njenih fanova nije u to poverovao, jer na poslednjem albumu njih dvojica su radili samo tri pesme, i to singlove koji su prvi snimljeni. Kad je Berovićeva prekinula saradnju s njima, angažovala je muzičara Canerasa, koji joj je pisao hitove za album "Intime".

Na meti Darko i Rasta

Podsetimo, Kurir je juče objavio priču da mafija kontroliše dobar deo estrade tako što novac stečen od bavljenja kriminalom i drugih nezakonitih poslova ulaže u karijere muzičkih zvezda.

Prema našem istraživanju, ti kriminalci se u javnosti predstavljaju kao biznismeni, menadžeri i producenti, ulažu u njih na desetine hiljada evra za pesme, spotove i organizaciju koncerata, da bi kasnije uzimali i više od polovine zarade. Kako smo saznali, pored Džale i Bube, na tom spisku je i Darko Lazić, kao i Stefan Đurić Rasta.

Aleksandar Moskovljević Mikiša, menadžer Odbijao sam takve saradnje - Ja sam imao sreće da niko nije pokušao da nam nametne svoje uslove, ali sam čuo da i toga ima. Ma, svega ima na estradi, ne možete ni da zamislite. Međutim, najbolje je da radite pošteno jer onda u tom slučaju mirno spavate. Eto, ja sam imao ponude od jakih zvezda za saradnju, ali sam sve to odbio jer sam želeo samo sa Sandrom Afrikom da radim i s njom sam i napravio ogroman uspeh.

Zvonko Anči Grujić, menadžer Veliki pevači ne rade s mafijom - Na estradi se dešavaju najozbiljnije prevare i malverzacije. Ozbiljni pevači nikada neće sebi da dozvole da sarađuju s kriminalcima niti da se upuste u mutne radnje. Ucene, reketiranje, malverzacije, kroz sve to prolaze pojedini pevači koji ne vode računa s kim sklapaju poslove i ko im vodi karijeru i zakazuje tezge. To su ozbiljne stvari, koje umetniku mogu čak i život i karijeru da upropaste.

Gane Pecikoza, menadžer Za sve je kriv rijaliti-program foto: Stefan Jokić - Najpre treba razgraničiti šta je estrada. Naša današnje estrada je sastavljanje od rijaliti-zvezda, e kod takvih se pojavljuju ti mešetari. To se nikada neće desiti pravom umetniku, pevaču, grupi. Mešetari velike umetnike na bedan način ne mogu da iskoriste. To je napravljeno zahvaljujući rijalitijima i raznim festivalima koje imaš na svakom ćošku. Samo "Grand" je od svog početka proizveo deset hiljada pevača. To je nepojmljivo. Nisu proizveli inženjere, nego ljude koji dobiju priliku da se pojave na televiziji i misle da su zvezde. Promenjen je sistem vrednosti. Ja kad sam radio sa estradom, to se znalo: Zdravko Čolić, Arsen Dedić, i je li fer da ovo danas upoređujemo s tim. Sve se promenilo od 1992. naovamo.

Saša Mirković, menadžer Država gubi porez zbog mafije foto: Marina Lopičić - Ja sam siguran da je nekoliko ljudi sa estrade, naročito iz "Granda", godinama najpre uništavalo kulturnu scenu Srbije, a zatim napravilo od vozača i obezbeđenja takozvane menadžere koji su u vezi sa mafijaškim klanovima, narko-dilerima, zelenašima i tu se krije osnova problema na estradi. Država gubi ogroman porez u klubovima i preko takozvanih menadžera se diluje droga i pere novac, sumnjive transakcije dolaze od tajkuna koji su povezani s "Grand produkcijom", i danas dobijete sve to samo lepše upakovano, pa umesto Popovića samo na čelu organizacije dobijete Šolaka. Uz njih su uvezani i mafijaški advokati, ja ih zovem đavolji advokati, u interesu krupnog kapitala zadužuju kešom pevače i mnoge ucenjuju da rade za njih zato što im obezbeđuju kamate i zaduže ih toliko da ne mogu da otplate dug dok su živi.

