OGLASIO SE SUPRUG IVANE ŠAŠIĆ! Otkrio šta joj zamera, pa spomenuo Kristijana: Znam ga vrlo dobro, a on zna odlično ko je moja žena

Pevačica Ivana Šašić, je proslavila 46. rođendan, a sada se oglasio njen suprug Bojan.

"Super sve. Naravno da nam nedostaje, to je normalno. Deca su sa mnom, zajedno smo kod kuće, tu je i moja majka. Sve pozitivno. Zamerku nemam nikakvu, sve je okej. Jedino bi mogla da bude aktivnija, da se više svađa", rekao je Ivanin suprug.

Ivana se u toku prethodnih dana sukobila sa Kristijanom Golubovićem, koji je tom prilikom izneo brojne optužbe na njen račun, a Bojan je na to ovako odgovorio.

"Ja Kristijana znam mnogo dobro, to neću da komentarišem. To je glupost, on odlično zna ko je Ivana, a još bolje zna ko sam ja. Bolje da ostanem bez komentara", zaključio je Ivanin suprug.

