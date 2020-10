KRISTIJAN ŠUTNUO VRATA, OBEZBEĐENJE PONOVO U ZADRUZI! Nakon što je nasrnuo na Đetića, Golubović se ne smiruje, ponovo nastao HAOS!

Kristijan Golubović je ispričao sve o haosu koji se odigrao u "Zadruzi", a onda se posvađao sa Ivanom Šašić pa ke i obezbeđenje odreagovalo.

"Ne ponosim se jer me svrstavaju sa ove strane zakona, to sam nešto radio... Ja sam rekao i ranije, Ivana je preosetljiva žena, kada sam je povredio na "Farmi 6" bile su slične situacije, a onda su prerasle u nešto što nije lepo. Ja sam izgubio kontrolu, mislio sam da sve to može da se opere sa floskulom ,,sve je to šoubiznis" rekao je Kristijan, a onda prokomentarisao sinoćnu igru ,,Masne fore":

"Toliko daleko ne bih otišao, ja sam samo čekao momenat i pravio se budala, neko mora da bude crna ovca ili ovca. Ovo je teatar, a ovo su daske o životu", dodao je Golubović

"Ona i Čorba su divna energija, našli su se, nemaju fejk priču, još malo dominira Paula, jer mu stalno zamera neke stvari, jer je on malo vragolast, ne ume da se ponaša u datom momentu, jer ona želi čistu situaciju sa njim i da je ne ponižava pred ostalim zadrugarima", prokomentarisao je Kristijan, a onda izneo mišljenje o nedeljnom zadatku koji je prekinut:

"Svaki rijaliti, kao i svaka situacija ima svedoke, a to je većina ljudi koja osuđuje i vrlo dobro gleda šta se dešava na terenu. Videli smo ko se i sa kakvim stvarima služi. Ne može devojka da probija staklo, koje može da povredi i mene i nju. Zaista je bilo opasno, mogli smo da nastradamo oboje. 10 ofarbanih novčanica, neki zadatak koji će biti prošlost, to ništa nije bitno, bitno je pokazati se u tom zadatku. Ja sam mogao na Maju da se izderem i da se pravim veća gorila od Alena, dođi, pa da vidiš kako urla gorila. Onoliki čovek na Paulinu, on je kao zaštitnik Maje, pusti žene neka se svađaju, i ovo će proći, sešćemo za taj sto opet, pričaćemo ili nećemo", izjavio je Kristijan.

Kristijan se dodatako i tema sa "Farme 6", peckajući i Ivanu Šašić, koja ga je podsetila na sukob sa tadašnjom farmerkom, na šta je on burno odreagovao.

"Balerini si slomio nos!", ubacila se Ivana.

"J*balo te pola Šapca, k*ravo bre! Džumaro, juriš za mojim k*rcem! J*baću i tebe i njega!" odbrusio je Kristijan i šutnuo nogom vrata da ih zatvori, a onda dodao:

"Jedna Ivana Šašić, jedna sudopera, tračari tu!", rekao je Golubović.

