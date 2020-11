ŠTA SE DEŠAVA! SANJA MARINKOVIĆ VEČERAS ŠOKIRALA CELU SRBIJU! Pojavila se u emisiji UŽIVO, od one voditeljke NI GLASA!

Voditeljka Sanja Marinković gošća je "Hit tvita", gde je zajedno sa ministrom odbrane Nebojšom Stefanovićem i sveštenikom Vladimrom Levićaninom komentarisala aktuelne teme.

Ono što je privuklu veliku pažnju gledaoca jeste to što je Sanja potpuno drugačija nego što je to slučaj u njenoj autorskoj emisiji "Magazin In".

Naime, Sanja je delovala dosta ozbiljnije s obzirom da je govorila o drugačijim temama, a uz to i njen glas se čini dubljim nego inače. Jedan od razloga za to je verovatno to što je Sanja u svojoj emisiji uvek nasmejana, a i dosta glasnija, ali i opuštenija.

