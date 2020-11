BOKI LEKSINGTON PROGOVORIO O BORBI SA KORONOM: Nije mi bilo svejedno! A ovaj detalj o njegovoj ženi niko NE ZNA!

Bojan Vasković je ispričao kako su protekli njegovi dani dok se borio s korona virusom.

Pevač je naglasio da svi moraju da se čuvaju.

foto: Zorana Jevtić

"Nismo znali šta se dešava, ali ona stara kaže: "Mokar se kiše ne boji". Sve će proći, mora proći, ali treba se čuvati, koliko čovek može da se sačuva. Nije bilo panike, ali mi nije bilo svejedno kada sam kašljao. Posle smo ustanovili da kašalj nije od toga, nego od alergije. Testirao sam se jer sam imao kašalj, ispostavilo se da sam pozivitan i nisam imao neke simptome. Bio sam mesec i nešto dana kod kuće, porodično. Supruga i ja smo imali gubitak ukusa i mirisa i na tome se završilo", rekao je Bojan i dodao:

"Nakon te izolacije smo jedva čekali da odemo u prirodu i skoro tri meseca smo bili baš na selu. Deca su uživala, a automatski to je i nama lakše. Vratili smo se nekim stvarima u kojima su uživali naši stari. Šetali smo s decom, uživali u prirodi 100 posto. Nisam se nešto bio poželeo grada. Imali smo nekih obaveza u Beogradu, to smo morali da završimo i nakon toga smo otišli na more. Najviše sam s porodicom."

Boki je istakao i kako njegova supruga Aleksandra sjajno peva, pre svega njemu u toplini porodičnog doma. Pevač Leksingtona je izjavio i kako bi u budućnosti voleo da njegova supruga snimi pesmu.

foto: Printscreen/Magazin In

"Sad ženu teram da mi peva i zato peva meni. Ona je u tim nekim medicinskim vodama, na to se bazirala, jako je talentovana i za glumu i za pevanje. Voleo bih kada se desi neka pesma, koja se njoj mnogo sviđa, da ona to otpeva i snimi u studiju. Mislim da bi i ona to želela", izjavio je Bojan za "Premijera - Vikend Specijal".

Vasković je pričao i o svojoj deci, a zatim je priznao i da li je strog otac.

"Mislim da decu treba pustiti i usmeravati ih na pravi način, ali nisam strog kao otac. Mene emocije slome. Nekad to učini i medveđu uslugu", otkrio je on.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir