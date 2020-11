LJUDI SU SPREMNI NA SVE DA UNIŠTE SREĆU: Katarina Grujić uživa sa Gobeljićem, a ovo joj smeta!

Ljubavni život Katarine Grujić do pre nekoliko meseci bio je prava misterija.

Pevačica dugo nije želela da priča o svojim momcima, ali njen novi izabranik Marko Gobeljić to je promenio. Zbog čega su krili vezu i kako im je sada pevačica je sada otkrila.

"Mesecima smo krili da smo u vezi, kako zbog njegovog posla tako i zbog mog. Nekada, kada ljudi mnogo znaju spremni su na sve načine da unište tuđu sreću, valjda to rade iz svog nezadovoljstva. Mi se ne plašimo ničega, stravno nam je lepo u vezi. Uživamo, a najbitnije je da smo zaljubljeni i da se volimo. Šta drugi pričaju to je nebitno. Smatram da je pravi trenutak bio da obelodanimo to za njegov rođendan. On se složio sa tim i bio je oduševljen. Mislim da je to prava ljubav čim sam se ja usudila nakon toliko godina da objavim sliku sa svojim partnerom. On je pravi džentlmen i gospodin. Meni se najviše dopao njegov karakter i njegova ličnost", rekla je Kaća u "DeToxic" emisiji.

