SVE ME BOLI, NE MOGU DA SE POMERIM I RUKE DA PODIGNEM! Iva Grguruć otkrila kroz kakvu AGONIJU prolazi nakon OPERACIJE!

Bivša rijaliti učesnica Iva Grgurić podvrgla se još jednoj estetskoj operaciji, a jutros je napustila privatnu kliniku u Beogradi.

Ona je operisala grudi, a sada je otkrila zbog čega je želela da zameni stare silikone. Iva je otkrila da trpi jake bolove nakon intervencije, i dodala da će morati da odmara bar 10 dana.

- Dobro sam, jutros su me pustili kući. Operisana sam juče popodne. Filip je jutros došao u bolnicu po mene, napravio mi supicu, ležim, sve me boli. Ne mogu da se pomerim, ne mogu ruke da podignem, ali to je normalno kad se stavljaju implanti. Deset dana ću ležati sigurno - rekla je Iva i dodala:

- Nisam se pokajala kad sam prvi put uradila operaciju. Tada nisam mogla da stavim veće, jer imam takvu kožu. Posle godinu dana mi je doktor rekao da mogu da povećam, ali to tada nisam htela. Nisam želela da preterujem. Sada sam rekla doktoru da samo ne želim da izgleda degutantno. Filip zna da je to bila moja želja, podržava me u svemu. Ne mrda iz stana, pored mene je, diže me, vodi u toalet. Tu je za mene kad mi je najpotrebniji, dokazao mi je i sada koliko me voli - otkrila je Grgurićeva.

Kurir.rs/I.B/Pink.rs

Kurir