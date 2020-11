ČABARKAPA PROGOVORIO PA ŠOKIRAO SVE: Kristijan je lažirao ROĐENJE svog deteta! A evo šta je rekao o Aleksandri Subotić i Ljubi!

Aleksandar Čabarkapa, čovek koji je poznat po aferi sa rijaliti porodicom Subotić iz Kaluđerice, te odnosu sa Ljubom Pantović, prvi put otvoreno je progovorio o odnosu sa Ljubom, bivšom suprugom Karađorđa Subotića, i Aleksandrom Subotić, sa kojom ima ćerku Magdalenu.

Čabarkapa je progovorio i o decenijskom sukobu sa Kristijanom Golubovićem, a ono što je o njemu rekao, više je nego šokantno.

foto: Dragana Udovičić

"Mi se znamo od 2004. godine, kad je došao iz grčkog zatvora, tad smo se upoznali. Ja sam bio u pritvoru okružnog zatvora u Beogradu, 2009. godine, uhapšen za krivično delo otmice, sa kojom nisam imao nikakve veze. To je otmica kuma Andrije Draškovića. Ja sam ležao za to, Kristijan i ja smo bili zajedno u sobi. To je bila jedna klošarska soba", započeo je priču Aleksandar.

Potom je dodao da se Kristijan, navodno, protiv njega okrenuo nakon "situacije" sa jednim zatvorenikom.

"Kristijan me je napao da bi mu se dodvorio, udario me je levim krošeom dok sam sedeo, ja sam naravno odmah skočio, počeo je da izvlači deblji kraj, pa su dva lica iz njegove indijanske sobe skočila da nas razdvoje. On se posle hvalio da se mi ne viđamo po hodniku, te da treba da me izbode ovaj ili onaj... To je trebalo sami da rešimo."

Kako Čabarkapa navodi, sukob je počeo pre deset godina

"To je bilo pre deset godina, ja sam uhapšen u aprilu 2009., a on u januaru 2010.godine. Ja sam tad bio klinac, 27 godina, on ni tad nije bio jači od mene, a kamoli sad. On je jedna obla, debela, neiskorišćena, beskorisna masa. Što veći čovek, veća vreća go*ana. Tad počinje naš sukob, on je hteo da svedoči u procesu koji sam ja imao pred Višim sudom, za šta sam oslobođen, za pokušaj ubistva nad Karađorđem Subotićem. Onda je Karađorđe njega predlagao kao svedoka, on je hteo po svaku cenu da meni naškodi. Da sam ja u sobi pričao o ovom, da sam pucao na ovog ili onog, vodio se jedan montirani proces protiv mene, u kom sam ja za sva ta krivična dela oslobođen", tvrdi Aleksandar.

Čabarkapa je progovorio i o svom odnosu sa Ljubom Pantović i njenom ćerkom Aleksandrom, a po njegovim tvrdnjama, imao je paralelnu aferu sa obe.

foto: Aleksandar Jovanović Cile, Zorana Jevtić, Damir Dervišagić

"I tako su te netrpeljivosti išle. On se oglašavao, bila je posle afera da sam ja imao ljubavne afere sa neke dve opajdare, sa majkom i ćerkom. Ali to je bilo u isto vreme. Nikad se nisam o tome oglašavao, evo sada prvi put. U isto vreme, paralelna veza sa majkom i ćerkom. Da ih ne pominjem, nisu one uopšte bitne i značajne u ovoj priči", rekao je Aleksandar i nastavio:

"Onda se on oglašava "čekaj da se ja oglasim, ja znam, je*ao je i jednu i drugu". Čekaj, šta ćeš ti, kad bih ja pričao o tebi, šta si ti, ko je je*ao tvoju ženu, šta kako... One meni nisu ništa, ja imam svoj brak, četvoro dece. Pripisuju mi još neku decu, ali to apsolutno nije istina. Ja sa svojom ženom imam četvoro dece, tri sina i jednu ćerku. Mi imamo porodično šta radimo, regularno se bavimo, kad ja napravim neko s*anje, ja to časno odradim državi, ali ima tako nekih budala koje se kače."

Voditelj je pitao Čabarkapu da prokomentariše Kristijanove tvrdnje da mu je pretio da će mu ubiti dete i ženu.

"To su laži, on ne zna više šta će. Čovek koji voli decu i životinje, on je dobar čovek. Ja to nikad ne bih mogao. Mi smo se jednom posvađali u Zabeli preko rešetaka. Bio je tamo neki mali iz Mokrog luga, kad je bio na poternici, taj čovek ga primio u kuću, on mu ukrao luster, prodao mu luster. To je živa istina. Dve neke bicikle. Sitna ja*ara, krade bicikle, šahtove, traktor, sad da ne pričam javno, da ispadne da ga pakujem, ja nikome ne želim zatvor", tvrdi Čabarkapa i navodi da je Kristijan lažirao i rođenje deteta, te da je bludničio u zatvoru.

"Kakav je to čovek... koliko moraš da budeš jadan i morbidan, koliko je on jadan i morbidan da falšira rođenje svog deteta. I mi njemu sad opet dajemo medijski prostor, on je čovek nebitan, klošar, indijanac, ku*ton. Pušio ku***** biznismenima po zatvoru. To se zna", rekao je Aleksandar i dodao:

"Aleksandar (Kristijan) je po CZ-u pu*io biznismenima za lovu, to svi znaju, ali ljudi ga se malo plaše jer laje, da će da ubije, ali pas koji laje ne ujeda. On ima romske krvi u sebi. Nemam ništa protiv Roma, imam puno prijatelja, ali njemu mahneš on pobegne. Ja bih voleo da se sretnemo oči u oči, pa da vidimo ko govori istinu. Nek me tuži, ja bih voleo da me tuži", zaključio je Čabarkapa.

foto: Damir Dervišagić, Dragana Udovičić

Kurir.rs/Balkan-info/Telegraf/M.M.

Kurir