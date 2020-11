LEPA LUKIĆ ZAPLAKALA KAO KIŠA NA GROBU BORE DRLJAČA: Slomljena zbog smrti kolege, pa priznala šta joj NAJTEŽE PADA

Danas je održan pomen Bori Drljači, koji je preminuo 11. oktobra u 80. godini.

Njegovi najbliži okupili su se na Bežanijskom groblju kako bi obeležili četrdeset dana od njegove smrti.

foto: Printscreen/Pink

Pevačica Lepa Lukić je istakla da se s Borom družila decenijama, kao i da joj je veoma teško palo što nije mogla da prisustvuju na njegovoj sahrani. Popularna pevačica pustila je i suze na grobu svog, kako nam je rekla, najboljeg kolege.

"Ja sam se toliko potresla, on je bio moj najdraži kolega. Počeli smo u isto vreme, mnogo smo putovali, bilo mi je jako teško, nisam mogla da dođem na sahranu. Ja sam zvala na njegov telefon i javio mi se sin Vlada, ja mu izjavim saučešće i pitam gde je sahranjen, nisam znala da je danas godišnjica. Jutros me je pozvao, rekao da dolazi po mene i došao je u pola deset i evo danas sam tu. Isplakala sam se, osetljiva sam strašno. Teško mi je što nisam došla na sahranu", govori Lepa drhtavim glasom.

foto: Nemanja Nikolić, Sonja Spasić

"Išla sam u bolnicu, pitala sam za njegovo (Borino) zdravlje... On kaže: "Hvala ti što misliš o meni, bolje mi je, bolje mi je". Došao Era posle, kaže: "Znaš li da Bori nije dobro, ne verujem da će dugo", nije pošlo tri dana, on je završio. Ostale su fine uspomene. On je bio dobar čovek i kolega, svi su ga voleli, a sa mnom je bio najbolji i sa Erom", nastavila je ona kroz suze.

S obzirom na to da se Era Ojdanić nije pojavio na pomenu svom velikom prijatelju Bori Drljači, pitali smo Lepu da li se čula sa Erom i da li zna zbog čega se Ojdanić nije pojavio na groblju.

"Ne znam... Nisam se čula. Šta ima da se čujem? On je bio na sahrani, on računa da je to dovoljno. Mislim da to nije dovoljno", smatra pevačica.

foto: Nemanja Nikolić

