NAKON PRIČA DA SE NABACIVALA TOMI U KLUBU, OGLASILA SE IVANA HURRICANE! Pevačica otkrila istinu, pa im ovako zapušila USTA!

Toma Panić izrevoltirao je nevenčanu suprugu Nadeždu Biljić pričama koje je rekao reperu Nenadu Aleksiću Ša.

On je pričao o Nadeždinim navodnim ljubomornim scenama koje mu je pravila, te na ovu temu Biljićeva nije ostala imuna i objavila stvari koje je malo ko znao o njemu.

Biljićeva se nakon Tominog razgovora sa Ša oglasila na Instagramu, gde je između ostalog obelodanila da je izvesna devojka koja je Tomi prišla u klubu, pevačica Ivana Nikolić iz grupe "Hurricane".

Povodom javnih prozivki Ivane Nikolić, ona se oglasila pa otkrila njenu stranu priče:

"Pojma nemam o čemu se ovde radi, niti znam ko je Nadežda, niti znam ko je Toma! Ja u taj klub idem isključivo da pevam i to je to. Ono što ja od kluba vidim to je bina i bekstejž gde budem sa svojom ekipom i PR timom, tako da se ne bih uplitala u tu izmišljotinu. Previše posla u životu imam, da bih se bavila osobama za koje zaista nikad čula nisam", rekla je Ivana.

