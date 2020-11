ZAŠTO SU ZAISTA RASKINULI SANJA HURRICANE I NIKOLA?! On gledao samo da se PROVEDE, a pevačici sve došlo preko GLAVE?

Članica grupe "Hurricane" Sanja Vučić raskinula je vezu sa fitnes instruktorem Nikolom Đorđevićem, a sada je on ušao u rijaliti. Međutim, njihov raskid i dalje je glavna tema.

Razlog do sada nije još uvek bio poznat u javnosti, iako se Sanja nekoliko puta oglašavala, međutim nikad nije konkretizovala šta je tačno u pitanju. Nikola i Sanja navodno su se odaljili jer je pevačica počela da živi "penzionerskim životom".

"Njih dvoje se u poslednje vreme nikako nisu slagali. Sanja je stalno imala obaveza, a Nikola njen tempo nije mogao da isprati. Pevačica je želela da živi povučeno u poslednje vreme, dok je Nikola hteo izlaske i druženja", priča navodno izvor i dodaje:

"Stalno su se svađali oko toga, jer je njoj bio potreban mir. On je mlad, neiživljen i samo je gledao gde bi mogao da ide na piće i da se provede sa društvom. Sanja to nije mogla da podnese, jer je njoj preko glave bilo svega. To je bio okidač zbog čega su njih dvoje raskinuli. Jednostavno došlo je do razilaženja u zajedničkom mišljenju."

