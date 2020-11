BILO JE TO DAVNO

Dado Polumenta bio je ekskluzivni gost Pulsa Srbije na Kurir televiziji, u kojoj je otkrio da li je imao problema sa narkoticima.

"Ja sam prvi pričao o tome. Ja sam prvi na estradi koji se pojavio i rekao pre 10 godina da sam probao sve u životu, ali to je bilo davno... Ako mi je nešto falilo, to je prava osoba, prava ljubav", objasnio je on medijska nagađanja da je bio odsutan u javnosti jer se lečio od droge.

foto: Printscreen

