POTRESLA SAM SE I RASPLAKALA: Aleksandru Mladenović OVO je dovelo do suza, više ne izlazi iz kuće!

Aleksandra Mladenović pomno prati šta se dešava u zemlji usled korona virusa, pa je zbog mnogih koji su se razboleli istakla da se potresa do suza.

"Poslednjih dana me je potresla i rasplakala cela ova situacija sa kovidom i to koliko je sve uzelo maha. Mnogo je bolesnih i stalno gledam, čitam i rasplačem se", rekla je Aleksandra, priznajući da joj dodatne emocije bude nedavne smrti kolega Bojana Zlatanovića Tokana i Miše Aleksića. Zbog delikatne situacije usled pošasti, kaže da ne ide nigde, a zatim je komentarisala to što se mnoge devojke i momci žale da ne mogu da nađu partnera, jer nigde ne izlaze.

"Verovatno da je tako, ali najvažnije je da svi budemo dobro. Ja ne idem nigde, uživam u svom stanu i gledam da izlazim isključivo kad moram", ispričala je Aleksandra, a onda dodala da će i za Novu godinu, ukoliko ne bude radila, biti sa porodicom.

"Slaviću u krugu porodice, kao nekad kad sam bila mala", rekla je uz osmeh.

