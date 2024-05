ŠOK! ANITINA MAJKA ZBOG MATORE ZAVRŠILA U HITNOJ! Otkrila kroz kakav PAKAO prolazi: Samo čekam srce da mi stane...

Danima unazad, u "Eliti", Jovana Tomić Matora iznosi prljav veš o bivšoj ženi, Aniti Stanojlović i njenom dečku, Anđelu Rankoviću, a sada se oglasila i Anitina majka, Angelina, koja je otkrila da je završila u hitnoj zbog Matorinih izjava.

Kako je istakla Angelina, njoj se slošilo kada je čula šta je Matora pričala o Anitinom majčinstvu, te je otkrila da nije mogla zbog zdravstvenog stanja ni da ode na posao.

- Ne mogu doći sebi od stresova svakodnevnih, ovo je prevršilo svaku meru. Jutros izlazim iz treće, gledam noćas šta se dešavalo, udara joj Matora na majčinstvo, iznosi laži, slošilo mi se. Završim u hitnoj, mene nepravda jako boli i ne volim laži, celi dan nisam spavala koliko me glava bolela, zaspala sat vremena pred posao, budim se, spremam se za posao, zovu me da mi pričaju šta je bilo na debati...Matora upliće Anitu u svoje prljave poslove i iznosi nešto što Anita nikada nije spomenula, ide na to da napravi svima nama problem, kažu mi kako se Anita sad plaši za mene, braću, Alekseja...Toliko mi se ponovo slošilo, evo tresem se i nisam ni otišla na posao, sad čekam da počnu da zovu, srce mi lupa 300 na sat, meni ovo ne treba u životu. Samo čekam kad će srce da mi stane. Evo sad čekam kod neurologa što me glava boli svakog dana, evo nedelju dana za redom - poručila je Anitina mama, Angelina.

