ŠTA SVE NISTE ZNALI O INDIRI IZ KOLONIJE? Pevačica priznala zbog koga je zategnuta kao PRAĆKA, ali i šta je muž nagovara da URADI!

Indira Levak otkrila je detalje koje mnogi nisu znali o njoj.

Pevačica je otkrila da je za njenu figuru zadužen suprug Miro, koji joj je i personalni trener.

"Što se tiče moje linije, to je rezultat rada. Vežbam redovno već godinama i to je postao stil mog života. U koroni sam snimala neke treninge koje sam objavila i mnogi su mi se javili da sam im pomogla i da rado vežbaju uz njih, što mi je drago", kaže Idira Levak.

Na pitanje da li veruje u čuda, Indira je bez mnogo razmišljanja odgovorila:

"Naravno da verujem. Čovek bez vere je jako tužan čovek. Čuda se događaju svaki dan, samo ih treba prepoznati. Čudo je što u ovim izazovnim vremenima za celi svet imamo snage i želje da budemo još bolji, još jači. Čudo je kad otkrijem da u ormaru imam haljinu na koju sam zaboravila, čudo je tehnologija koja nas povezuje u ovim vremenima. Iako smo razdvojeni imam osećaj da nikada nismo bili povezaniji zahvaljujući društvenim mrežama. Čuda su u malim stvarima, samo je pitanje jesmo li ih svesni i zahvalni na njima."

Indira je otkrila da sama dizajnira nameštaj.

"U svemu što radim trudim se da dam najbolje od sebe. Drugačije ne znam, niti želim. Ljubav prema dizajniranju nameštaja otkrila sam pre nekoliko godina, uređujuću svoj životni prostor...", rekla je pevačica. I dok se odlično snalazi u dizajniranju, nametnulo se pitanje kakva je u kuhinji sa spremanjem jela.

"Volim da kuvam, najviše uživam u tradicionalnim jelima, sarmi, raznim gulašima. Ali, naravno, ne mogu to stalno da jedem, već malo pripazim s kalorijama. A što ću?! Miro onda uđe u kuhinju i preuzme da kuva. Onda su na meni piletina i povrće", kaže kroz smeh Inidra.

No, još jedna stvar joj ne predstavlja radost. Indira se požalila šta ne volite da raditi po kući.

"Ne volim da peglam. Baš mi to teško padne. I onda izbegavam koliko mogu dok ne nastane brdo. I onda mi otpadne ruka. Već godinama me Miro nagovara da uzmemo pomoć u vezi kućnih poslova, ali ja na to ne pristajem. Volim sama da brinem o svom domu", iskrena je ona.

U sklopu svog doma porodica Levak ima i teretanu.

"Nekada i teško pada odlazak na trening, ali kada Miro uspe da me namami u teretanu, onda postajem najbolji i najposlušniji sportista. I, naravno, kasnije se odlično osećam jer u zdravom telu je u zdravi duh. Najviše volim dan da započnem treningom jer me to nekako pripremi za sve ono što sledi u danu i mentalno i fizički", naglašava ona, kojoj je suprug velika podrška u životu.

"Neizmerna. On je moje čudo! Zbog njega sam jača nego ikada. Mi smo partneri u pravom smislu reči, uživamo u našem životu koji smo stvorili, u poslu i plodivima našeg rada."

