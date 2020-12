SRBIJI ĆE NEDOSTAJATI ŠALE LEGENDARNOG PEVAČA: Džej hteo da GLUMI, a kad je pitao Todorovića da mu da ULOGU, ovo je bio ODGOVOR

Džej Ramadanovski preminuo je danas u 56. godini u Beogradu.

On je umro od posledica srčanog udara u snu, a bio je poznat kao pevač koji voli da se šali, pa i na svoj račun. Tako je jednom prilikom ispričao kada je hteo da glumi u filmu, pa se savetovao sa Borom Todorovićem.

"Što se tiče glume... Ja nisam poznavao tad Kusturicu i kada je snimao romski film, ja kažem pokojnom Bori koji je Dorćolac, i pitam ga što me nije uvalio u film, a on kaže: 'Nemamo film za tebe, kaže ima ratni, tamo će da me stavi', pričao je svojevremeno Džej u emisiji "Ami Dži šou", a kada ga je pitao šta će on u ratnom filmu, Bora mu je odogovorio:

"Ima jedna scena kada Nemci bacaju Cigane."

