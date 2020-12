NJEGOVA VIOLINA ISPRATIĆE DŽEJA: Kole opisao prvi susret sa LEGENDOM! Zbog onoga što je uradio SVI POSKAKALI! (KURIR TELEVIZIJA)

Nikola Kole Jovanović, čuveni violinista, jedan je od muzičara koji će ispratiti prerano preminulog pevača Džeja Ramadanovskog.

Legenda narodne muzike, koji nas je prerano napustio, biće sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju.

Prema njegovoj želji sviraće mu 50 violina uz kako je najavljeno, veliki orkestar, koji će Džeja ispratiti uz zvuke "Nedelje".

Ovim povodom violinista Nikola Kole Jovanović prisetio se prvog susreta sa muzičkom legendom.

- On je mene pozvao, više ne znam ni odakle mu broj i kad je rekao ko je ja sam se skroz zbunio. Jedna takva muzička veličina mene da pozove. Rekao mi je bukvalno: 'Brate, Kole, treba da snimio spot, hoćeš moći da dođeš?' Ja sam mu odmah rekao da pristajem samo da mi kaže kad se kreće sa snimanjem - priseća se Kole, koji je bio tada dobio potpuno neočekivani odgovor.

- Kaže on meni da kreću sa snimanjem za sat i po vremena u jednoj Dorćolskoj kafani. Mi se odmah pokupimo i stvorimo tamo. On je bio predivan, izgrlo me je, izljubio, rekao mi je da je čuo mnogo lepih stvari o meni. Stvarno je bio kralj, to je nezamenjiv čovek.

Kole se prisetio i jedne anegdote sa tog snimanja.

-Kad smo počeli da sviramo, on zaustavi muziku i odrene se ka nama muzičarima i traži da sviramo jedan G-mol, on se okrenuo ka orkestru i zapevao "Da si moja devojčica". Svi su poskakali istog momenta - priča Kole.

