LJUBAV JE NAJVEĆI LEK, OPERACIJA JE OVOG MESECA: Božo emotivnom porukom o borbi majke sa RAKOM rasplakao sve ne mrežama! FOTO

Pevač Božo Vrećo je početkom decembra otkrio putem društvene mreže Instagram da joj je dijagnostikovan rak, te da duboko veruje da će uspeti da pobede bolest samo udruženim snagama.

Božo Vrećo fotografisao se s majkom Milom i otkrio nove detalje njene borbe sa opakom bolešću. Kako je istakao, operacija joj je zakazana oko Božića, a do tada, sudeći po objavama - ne napušta joj stranu i najveća joj je podrška.

"Ljubim moju srnu i čuvam i mirišem joj dušu. Operacija je ovog meseca, oko prvog Božića koji dolazi, a mi, mi smo hrabri i idemo skupa, ruka u ruci kroz sve, ljubav koju dobija najveći je lek, moja najvoljenija majčica! Hvala vam svima, mili moji, na beskrajnoj ljubavi i pažnji koju šaljete", napisao je Božo.

Podsetimo, čuveni pevač sevdalinki početkom decembra otvorio je dušu na pomenutoj društvenoj mreži te otkrio da je njegovoj voljenoj majci Mili dijagnostikovan rak.

"Saznali smo skoro da ima rak i sada se borimo zajedno i neustrašivo kao i do sada sa svime i znam da ćemo i tog "zlikovca" pobediti, naša ljubav će ga oterati što dalje, život takav kakav jeste donosi i teške i radosne trenutke i dok je ljubavi biće još i života i radosti, hoću da samo verujem u to, da će biti dobro i još dugo godina me činiti srećnim", napisao je on tada, uz zajedničku fotografiju sa Milom pored okićene jelke.

