LIDIJA SAMA ŠMIRGLA, MENJA PLOČICE I FARBA! DOM NA BEŽANIJSKOJ KOSI KAO U FILMU: Uživa u ČISTOM LUKSUZU, zavirite u njen dom!

Lidija Vukićević na svom Instagram profilu objavila je slike doma, urađenog kao u bajci. Glumica je pokazala kako je sama sredila svaki kutak i oduševila sve.

Ona priznaje da je u osmišljavanje enterijera svog doma uložila veliku pažnju i trud, te da joj nije teško da sama zasuče rukave i zakuca ekser, okreči ili restaurira određene delove u domu.

"Kućni sam tip i uvek sam volela da prostor u kome živim bude topao i da se u njemu dobro osećam. Celog života sam bila kreativna i zato mi nikad nije bio problem da svaki detalj uredim onako kako želim, pa makar morala da ga prepravljam i nakon majstora. Tako sam ceo stan nacrtala arhitekti kako šta da sprovede u delo. Uvek sam volela da rušim zidove, jer su oni za mene granica pa su zato statičari sa mnom uvek imali problem. Ali na kraju uvek može sve. Uporna sam i onda dobijem prostor kakav želim", kaže Lidija, koja je nedavno renovirala sama celu terasu na kojoj sada mogu da joj pozavide i oni koji žive u luksuznim nekretninama:

"Sve sam sama osmislila i sredila. Zamenila sam nameštaj i pločice i dodala druge detalje da taj prostor bude komforniji. Volim da tamo zalegnem, da gledam kišu ili sneg i da se opustim. Nije mi bio problem ni grube radove sama da obavim, jer zaista u tome uživam. Volim da krečim, često i šmirglam, pa posle to farbam, sav taj kreativni deo me opušta. I kad zovnem majstora, ja njemu do tančina objasnim šta i kako treba da uradi. Onda mi se oni zahvaljuju kako je sa mnom lako raditi. Čak mi se dešavalo da me ubeđuju da nešto nije moguće, pa onda nakon njih prepravim sama i onda mi čestitaju. Zato me neretko zovu prijatelji da im pomognem u osmišljavanju enterijera jer znaju da se u to dobro razumem. Nijedan majstor ne može da me prevari."

