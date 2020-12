JAVNI RAT BILJIĆEVE I TOMINE MAJKE! SVE KARTE NA STOLU: Jasni ne dam da uđe u moju kuću! Nadežda mora da bude pod NADZOROM!

Tomina majka Jasmina i njegov brat Peca javili su se povodom objava Nadežde Biljić na Instagramu.

Posle njih oglasila se i pevačica koja je bila potresena onim što je čula.

"Užasno se osećam poslednja dva meseca, možda čak i više, jer nisam iznosila te dokaze, ćutala sam da bih zaštitila Nadeždu. Dosta mi je svega. Zaista mi je dosta svega i svakoga dana njenih objava, svih tih laži. Posle dužeg vremena sam se oglasila, dala sam prepiske. Nisam za to, ali ja više ne mogu da se borim s tim, da osoba koja mi je rodila unuče, je krenula u rat sa mnom. Prva je vređala, prva je pisala sve te laži", rekla je Jasna.

"Pitala sam za unuče, ispričala sam sve šta me boli, a boli me to što ona i dalje povezuje sa svojim sinom. Ona se prvi put izvinila, rekla da to nije tačno, sledeći put je udarila još jače. Ja nju nikada nisam vređala. Ja nemam problem da kažem šta je moj sin uradio... Videla sam unuka u septembru, nakon toga ne. Ona je rekla da ja u njihovu kuću ne mogu da uđem. Veoma velika je laž da ja nisam htela da vidim tete u bolnici. Njen otac mi je poslao slike, puno mi je srce kada vidim malog. Prelep je. Ne dam više da gazi po meni. Zašto ona to radi, nije mi jasno. Ona i ja nismo rivalke" priča Jasna u "Premijeri", pa dodaje:

"Slobodno neka tuži. Naše prepiske govore sve, ne znam na osnovu čega mi ona mene tužila. Nema mojih uvreda, nego njenih. Najviše me je zabolelo što me spaja sa svojim sinom i što ona manipuliše u vezi deteta. Ja nikada neću ići tamo", priča Tomina majka.

"Bili smo Slavica i ja u super odnosima. Sve mi je žena pričala šta oni preživljavaju pored nje u kući. Bile smo bliste. Ja razumem i Slavicu. Ona zna celu istinu, ona zna sve dobro i zna da sam od prvog dana bila za Nadeždu i Tomu. Slavica i ja smo posle tih poruka pričale. Ona je tada pila ne znam ni ja šta sve i da je čak nasrnula na majku. Bilo mi je stvarno teško. Žena je rekla da je policija i hitna pomoć u stanu. Ja koliko znam Slavica nije zvala policiju, nego Nadežda. Ja samo kažem ono što je meni rečeno. Mislim da je i Nadežda zvala hitnu i rekla da joj nije dobro. Da je posle i u bolnici pravila haos, da je tamo trebala da ostane duže, ali je izašla posle dva dana i da mora da bude pod nadzorom. To mi je rekla njena majka", izjavila je Jasmina.

"Pretila je i mom starijem sinu", dodala je Jasmina, a zatim se oglasio Tomin brat Peca.

"Ona je izjavila da sam ja njoj navodno pretio, međutim, od toga nema ništa. Mi smo se dopisivali. Ja kažem: "Što tako radiš snajka?", počela je da priča sve i svašta i da vređa moju majku, ja joj kažem: "Ne razumem o čemu se radi" i ona meni kaže: "Ti meni pretiš, ja ću tebe da prijavim". Prošao je izvestan period, mene zovu iz policije. Ja sam otišao u sup i to je to", rekao je Peca Panić, Tomin brat.

Nakon toga javila se i Nadežda.

"Potresena sam ovim lažima porodice, tj. majke i brata, koje sam čula. Ne mogu da verujem šta rade. Nisam kriva što je njen sin sve uništio, njegova majka ga je nervirala, udario mi je u tuđoj kući u petom mesecu trudnoće na krsnoj slavi, a brat njegov me pitao šta sam očekivala kad sam mu opsovala majku. Toma se kockao i švalerisao po Beogradu, ne mogu više da slušam tužne priče njegove majke, petlja se da bude preča od mene i deteta", pričala je Biljićeva i istakla da Jasna može da viđa svog unuka, kao i da je prva počela da objavljuje prepiske.

"Trpim tu ženu dve godine, volela sam je kao svoju majku, ali ona voli samo svog sina Tomu. Ona je opravdavala to što on radi govoreći da je to samo rijaliti. Ona je nerealna, ima ćerku koju 20 godina nije videla... Moja majka je njoj kao članu porodice rekla da sam ja bila u alkoholisanom stanju, a za to sve je zaslužan njen sin... Jasna je od mene napravila alkoholičara, ja sam višebila uzrujana i u psihičkom problemu. Ja nisam pod nadzorom, to je moj psihijatar pričao sa mojom majkom, a Slavica je htela samo da porodica ostane na okupu... Nije mi žao što sam umešala Jasnu, njegova majka se prva upetljala u celu priču. Ona se žena dopisivala sa Tominim fanom koji me napadao, stavlja mu srca. Hoću da se sve zna. Kada je bio karantin, njen sin je svaki drugi dan bio pijan i svaku drugu noć povraćao je ispred radnje našeg komšije... Moja majka i moj otac nisu zvali njenu majku, svaki put je plakala za sinom jer joj nedostaje... Toma je tada imao zabranu ulaska u Svlajnac. Ona uvek može da dođe, ali to što ona ne želi da dođe... Toma će moći da dođe, ali ako mi jednom bude ušao pijan u kuću, odmah će da radi socijalna služba. Takođe će i njen stariji sin biti tužen, zato što je rekao: "Kada sam bio kod vas, mogao sam da vas pobijem". Jedva čekam da Toma izađe iz Zadruge, da ga šutnem u d*pe i da ga vratim svojoj mamici", ispričala je pevačica.

