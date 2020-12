VOLELA BIH DA SE OSTVARIM KAO MAJKA: Milica Todorović iznela INTIMNE DETALJE, a zbog ovoga joj se SLOMILA DUŠA!

Milica Todorović progovorila je o svojoj operaciji nosa, privatnom životu, ali i želji da postane majka.

Pevačica je u velikom intervjuu iznela detalje svoje privatnosti.

Jeste li prodisali konačno?

Još je sve malo otečeno i pričam kroz nos. Smeta mi promena toplo-hladno. Za godinu dana ću biti super.

Kako ste se osećali kada ste se posle operacije pogledali u ogledalu?

- Nije bilo prijatno jer sam ugledala otečen nos. Otok je bio veliki. Plakala sam. Pomislila sam: Ovo više nisam ja. Šta mi je ovo trebalo? Mama mi je rekla: "Ma ne, trebalo je da se mučiš posle kraja života." Ona je uticala na mene da se smirim.

Smršali ste iz razloga što niste bili zadovoljni svojim izgledom?

- Svakom čoveku dođe period u životu kada se okrene hrani kao vidu utehe. Nabacila sam koje kilo zbog brzog načina života, a i više nemam. Već imam 30 godina, pa ne mogu svojom aktivnošću da sagorim višak. Organizam to ne podnosi lako. Karantin sam iskoristila da to regulišem, a mama mi je spremala sve što je trebalo. Uz pomoć nutricioniskinje sam uspela u tome. Znate kako kažu: ko smrša u karantinu, taj je spreman na sve. Bila sam na posebnom režimu ishrane, a sada samo to čuavam. Nisam vežbala. Izgubila sam 10 kilograma isključivo regulisanjem ishrane.

Jeste li imali životnih razočarenja?

- lmala sam razočaranja, ali ne emotivna već po pitanju prijateljstava. Reč je o meni bliskim Ijudima kojima sam verovala. Nažalost, postoje Ijudi koji su me povredili. Izdali su me na način koji je samo meni i njima poznat. To me je i dovelo do stadljuma da se malo gojim na nervnoj bazi.

Kako reagujete u takvim situacijama?

- Nikada, niti jednim postupkom nisam zaslužila da neko bude nepravedan prema meni. Nikad nikome nisam ni poželela zlo, kamoli uradila nešto tako. Izdaje teško podnosim. Slomi mi se duša. Celo biće. Mogu da oprostim, i praštam, ali ne zaboravljam.

Skoro ste napunili 30 godina. Kako vidite sebe u četvrtoj deceniji?

- Osećam se kao da imam 19 godina. Važno je kako se čovek oseća iznutra, kakav je psihički i duhovno, da li je uspeo da pronađe mir, kakav je sa samim sobom i kako vidi sebe kada se pogleda u ogledalu. Po meni se vidi kako se osećam, a osećam se odlično. Nemam osećaj da starim.

Jesu li godine pred vama vreme kada bi trebalo da osnujete porodicu, dobijete decu?

- Volela bih da se ostvarim kao majka. Mislim da bi to trebalo da bude neki naredni korak, dugoročno gledano. Javlja mi se majčinski instinkt.

Kakav muškarac treba da bude pored vas?

- Mora da bude ostvaren, energetski jak, da isprati moju energiju, da mi bude podrška u poslu jer je meni to neophodno.

lma li takvog muškarca na vidiku? Jeste li zaljubljeni?

- Još nisam spremna na novu Ijubav. Nadam se da će se desiti.

Poslednju vezu imali ste sa glumcem Petrom Strugarom. Da li ste u kontaktu s njim?

- Na to je stavljena tačka. To je prošlost, a prošlost treba da bude iza nas. Treba da se trudimo da se sečamo samo lepih stvari.

