EVO ZAŠTO SE MAŠAN LEKIĆ RAZVODI: Već ima ćerku, a sad s novom izabranicom po drugi put će postati otac PROSLAVILI S PRIJATELJIMA

Voditelj Mašan Lekić je navodno napustio suprugu Miru i porodični dom u Beogradu i uživa u novoj romansi, a kako prenose mediji, golupčići vreme provode uglavnom u njegovoj vikendici na Zlatiboru.

Voditelj navodno još na sudu dogovara detalje razvoda sa suprugom Mirom, dok sa trudnom mlađanom izabranicom uživa u svakom slobodnom trenutku koji provode na planini. Mašanova vikendica na Zlatiboru postala im je utočište, a beba koja uskoro dolazi im je dodatno učvrstila odnos.

- Ljubav između njih dvoje je planula tokom saradnje na Lekićevoj emisiji „Dosije”, postali su nerazdvojni. Mašanov brak je bio završen i pre nego što se upustio u romansu s koleginicom, njihova osećanja su iz dana u dan bila sve veća i ona je ostala trudna. Lekićeva izabranica je mlađa od njega i vreme uglavnom provode zajedno na Zlatiboru, u njegovoj vikendici. Vidi se da su zaljubljeni, vest da će imati bebu ih je oduševila. Dok on ima ćerkicu Miju, njegovoj devojci će ovo biti prvo dete i raduje se što će se ostvariti kao majka. Zaista se vole, razlika u godinama im ne smeta, a Mašan je svoju partnerku upoznao i s prijateljima - otkriva izvor.

- Bilo je tu i malo intimno slavlje povodom trudnoće, nisu želeli da okupljaju ljude zbog pandemije korone. Sad paze, posebno zbog bebe koja bi uskoro trebalo da dođe na svet. Oboje su presrećni i posvećeni jedno drugom, lepe vesti ne kriju, raduju se prinovi i kuju planove za zajedničku budućnost. Inače, kako smo saznali, Mašan je odavno napustio porodični dom, ali je ostao u kontaktu sa suprugom Mirom prvenstveno zbog ćerke Mije.

- Mašan i Mira su se emotivno rastali odavno i to nije bio nimalo lak period za njih. On je napustio porodični dom pre skoro godinu dana, ali je ostao s Mirom u korektnim odnosima, prvenstveno zbog ćerkice, ali i saradnje na emisiji. Još uvek čekaju da potpišu papire za razvod, jer taj proces duže traje zbog suda i dogovora o alimentaciji, ali što se njih dvoje tiče, oni su odavno razvedeni. Veruju da će uskoro i pravno biti okončan njihov brak, te da će mirnim putem zatvoriti to poglavlje - ističe izvor blizak voditelju.

Mašan i Mira iz braka imaju naslednicu kojoj su oboje posvećeni i žele da kroz ovaj period prođe što bezbolnije. Prema rečima našeg izvora, ćerka će živeti s majkom, zbog čega bi Lekić trebalo da plaća alimentaciju, čija visina još uvek nije određena na sudu.

- Upravo zbog naslednice dugo su krili da među njima ima problema i nesuglasica, pa su se i u javnosti pretvarali da su još zajedno - kaže izvor.

Ni on ni Mira nisu za medije hteli da komentarišu saznanja da više nisu u ljubavi. Na pitanje da li je tačno da se razvodi i da ima novu devojku, Mašan nam je kratko odgovorio u poruci.

„Veliki pozdrav za vas i čitaoce. Nemam komentar“, napisao je, a na potpitanje o drugom detetu nije odgovorio.

