ZORICA MARKOVIĆ SE UKLJUČILA UŽIVO U EMISIJU PA ŽESTOKO OPLELA: Razvalila bih te folirante! A tek kako je urnisala Maju! ŠOK

Pevačica i bivša zadrugarka Zorica Marković je istakla da je smršala, a onda je rekla i kako redovno prati rijaliti program "Zadruga 4". Markovićeva je zatim oplela po gotovo svim zadrugarima i istakla da bi, ukoliko bi ona bila tamo, možda pričala samo sa jednom osobom.

- Hajde Zorice, nešto da mi opsuješ onako sočno - rekao je Panda.

- Pa j*bem li ti seme krvavo i poreklo i sve! - rekla je Zorica kroz šalu.

- Do ujutru mogu ovako - dodala je Zorica nakon pevanja.

- Nemoj molim te, do ujutru, ja ništa ne mogu do ujutru. Maksimalno tri minuta - našalio se Panda.

- Nemoj da lažeš! Moram da pozdravim sve ove divne gledaoce koji ovo gledaju, koji se javljaju. Vi ste divni! Sklonila sam se kod mojih, malo da iskuliram. Smršala sam. Ne možete da me vidite, da ne plašimo narod - rekla je Zorica i dodala:

- Pratim Zadrugu. I ujutru i uveče. Ja sam bila u 10 rijalitija, ali nisam videla ovoliko foliranata na jednom mestu. Taman mislim neko se spanđao, sutradan upalim oni raskinuli - govorila je Zorica, a onda prokomentarisala odnos Bore i Nece:

- To mi je takav hit. To mi je veći hit od Brendona i Orozovića, prošle godine. Sad ću da ti kažem. Tomović je rijaliti igrač i on dobro igra igru. Na to ima pravo. Mića mi je malo utihnuo. Od novih Rialda, Sandra Rešić, ne znam što je i dalje tamo Ivana. Maja, au! Au, druže, koji je ono horor. Šta je ono? Kakva napast. Onda Zerina Hećo postala dama! Naopako kad bih ja ušla. Sa jednim čovekom bih pričala. Razvalila bih ih. Koliku želju imam da razvalim folirante - dodala je Zorica u emisiji "Red Tv".

- Fran je fino dete. Paula me iznenadila ovim spotovima, napraviće nešto. Nije ni čudo što gleda narod ovo, ovo nema nigde na svetu. Ja mislim da je Maji i ćale na infuziji, opasno je to. Sve je to život. Oni su super kakvi su napolju. Ja ne znam ona Maja Marković da li je jednom pozdravila dete. Ovu Simov neću ni da spominjem - zaključila je Zorica.

